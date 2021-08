Andy James, le nouveau guitariste de Five Finger Death Punch, apportera quelque chose de cool au prochain neuvième album du groupe

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la “Scandaleux” podcast, musicien britannique Andy James, qui a rejoint POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS l’année dernière en remplacement du guitariste de longue date du groupe Jason Crochet, a parlé du processus d’écriture de chansons pour CINQ DOIGTSle neuvième album studio à venir.

“Beaucoup de ce qui se passe en studio en ce moment, c’est du hachage d’idées et de trucs”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je ne pense pas avoir encore entendu quoi que ce soit qui soit complètement terminé, terminé ou autre. Cela ne fait que quelques semaines de toute façon. Nous parlons juste de direction – comment ça va être, le son et tout le reste. Mais , évidemment, j’entre dans un processus qui est déjà établi, donc je n’offre vraiment que l’opinion étrange ici et là quand on me le demande. Donc je travaille un peu pour être capable de [say], ‘Oh oui. Que pensez-vous de cela?’ ou bla bla bla.

“Ce sera un nouveau processus pour le reste des gars du groupe, amener une nouvelle personne”, a-t-il poursuivi. “Parce que, évidemment, Jason a été une grande partie de l’écriture pour ce groupe. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre moi et lui. Dix ans avant même de rejoindre le groupe, j’étais fan de COUP DE POING FATAL, donc je connais bien son style et son jeu, et j’ose dire qu’une partie de ça a même déteint. Parce que dans beaucoup de groupes modernes de nos jours, il n’y a pas vraiment une énorme quantité de solos de guitare joués. Quand vous écoutez des trucs plus récents qui sont un groupe, dites comme COUP DE POING FATAL qui a monté relativement récemment par rapport à beaucoup d’autres groupes qui auraient déjà eu ça dans le groupe, je suppose que c’est probablement l’un des seuls groupes que j’écouterais qui avait probablement des solos de guitare sur certains des trucs les plus modernes que j’écoute .”

James a ajouté: “En entrant dans ce processus après avoir fait huit disques ou autre, je vais pouvoir apporter quelque chose de cool, sans aucun doute. J’ai en quelque sorte déjà lancé quelques idées ici et là, et ce n’est pas complètement, ‘Non , ça craint”, ou quoi que ce soit. Alors, ouais. Je ne sais pas. Nous verrons comment ça se passe. “

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS récemment entré dans le Studio d’enregistrement caché à Las Vegas, Nevada pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie en 2022. De plus, le groupe a commencé à réenregistrer son premier LP, 2007’s “La voie du poing”, pour son 15e anniversaire.

James a fait ses débuts dans l’enregistrement avec CINQ DOIGTS sur la chanson “Monde brisé”, qui figure sur le deuxième volet de la collection des plus grands succès du groupe, “Une décennie de destruction – Tome 2”.

Chacun des POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSles six premiers albums de — “La voie du poing”, 2009 “La guerre est la réponse”, 2011 « capitaliste américain », 2013 “Le mauvais côté du ciel et le côté juste de l’enfer, tome 1” et “2ieme volume”, et 2015 “Vous avez vos six” – est devenu or ou platine aux États-Unis

Le groupe a eu deux douzaines de chansons dans le Top 10 des charts Mainstream Rock ou Hard Rock Digital, à commencer par “Le saignement”. POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTScouverture de 2010 de MAUVAISE COMPAGNIE‘s “Mauvaise compagnie” a été certifié platine pour avoir accumulé un million d’unités certifiées.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSLes hits n ° 1 incluent “Descendant”, “Lève-moi”, “Guerrier-né”, “Laver tout ça”, « douleur factice », “Quand les saisons changent” et “Bleu sur noir”.

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTSl’album le plus récent de, 2020’s “F8”, a fait ses débuts au n ° 1 des charts rock du monde entier, avec des débuts dans le Top 10 des charts grand public aux États-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et plus encore. “F8” propose des singles à succès n ° 1 “À l’envers”, “Un peu en retrait” et “Vivre le rêve”.