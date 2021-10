Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​à droite, s’entretient avec le vice-président d’Amazon, Dharmesh Mehta, lors de la conférence Accelerate de la société pour les vendeurs tiers cette semaine. (Amazon via YouTube.)

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré que les vendeurs en ligne devraient tenir compte des implications de la législation antitrust américaine qui pourrait forcer l’entreprise à se départir de son marché tiers, avertissant qu’il pourrait y avoir des « conséquences imprévues très graves » pour leurs propres entreprises.

« Je serais un peu inquiet et j’y ferais attention », a déclaré Jassy cette semaine lors d’un événement en ligne organisé par Amazon pour les vendeurs tiers – tentant de mobiliser le soutien des mêmes partenaires que les législateurs prétendent devoir être protégés de la tactique de l’entreprise.

Jassy, ​​qui a succédé à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon en juillet, répondait à une question de Dharmesh Mehta, vice-président d’Amazon pour la confiance mondiale des clients et l’assistance aux partenaires, sur la façon dont les vendeurs devraient réfléchir à une série de projets de loi en attente au Congrès qui cherchent à freiner grandes entreprises technologiques.

L’un de ces projets de loi, le « Ending Platform Monopolies Act », parrainé par la représentante américaine Pramila Jayapal (D-WA) du district d’origine d’Amazon à Seattle, rendrait illégale la concurrence des grandes entreprises sur les marchés qu’elles exploitent, forçant ainsi Amazon de choisir entre ses plateformes de vente au détail propriétaires et tiers.

La représentante Pramila Jayapal au . Summit 2019. (Photo . / Dan DeLong)

Avant sa conférence des vendeurs Accelerate cette semaine, Amazon a publié de nouvelles données sur la croissance et l’impact économique de son marché, affirmant que les vendeurs tiers « ont créé environ 1,8 million d’emplois basés aux États-Unis pour gérer, exploiter et soutenir leur Amazon. entreprises liées.

« Ce qui a vraiment fait une grande différence pour nos vendeurs, c’est d’avoir accès aux centaines de millions de clients Amazon et à tout le trafic que nous sommes en mesure de créer grâce à cette communauté », a déclaré Jassy. « Vous ne voulez pas d’une situation où vous nuisez de manière significative aux petites et moyennes entreprises, comme je pense qu’un projet de loi comme celui-ci le ferait. Et je pense que cela nuirait également aux consommateurs. »

Les commentaires de Jassy plafonnent à une semaine au cours de laquelle les législateurs ont intensifié la pression sur Amazon sur son marché tiers. Les derniers développements montrent que l’examen minutieux d’Amazon n’a pas diminué, même si les révélations d’un dénonciateur ont intensifié l’attention portée à Facebook ces dernières semaines.

Les dirigeants d’Amazon ont-ils menti au Congrès ? Lundi, Jayapal et un groupe bipartite de collègues du comité judiciaire de la Chambre ont écrit à Jassy, ​​citant des articles de presse indiquant qu’Amazon avait joué son marché pour favoriser ses propres produits par rapport à ceux de vendeurs tiers.

Ils ont écrit qu’ils donnaient à la société « une dernière occasion » d’expliquer les divergences entre les rapports et les déclarations antérieures des dirigeants d’Amazon avant de renvoyer l’affaire au ministère américain de la Justice.

. a rapporté la semaine dernière qu’Amazon utilisait des données internes pour créer des contrefaçons basées sur les produits des vendeurs, puis manipulait les résultats de recherche pour augmenter ses propres gammes de produits en Inde. Un rapport distinct de The Markup a déclaré qu’Amazon « place les produits de ses marques maison et les produits exclusifs du site devant ceux des concurrents – même les concurrents avec des notes de clients plus élevées et plus de ventes, à en juger par le volume d’avis ».

La réponse d’Amazon: « Amazon et ses dirigeants n’ont pas induit le comité en erreur, et nous avons nié et cherché à corriger le dossier sur les articles de presse inexacts en question », a déclaré la société dans un communiqué cette semaine.

La société a cité « une politique interne, qui va au-delà de celle de tout autre politique de détaillant dont nous avons connaissance, qui interdit l’utilisation de données de vendeur individuel pour développer des produits de marque privée Amazon ».

Répondant aux questions antitrust il y a deux semaines lors du sommet ., Jassy a déclaré qu’il était « important que le Congrès ou les législateurs réfléchissent vraiment à ce qu’ils essaient d’accomplir et non à l’émotion ».

Jassy a qualifié le marché mondial de la vente au détail d’« espace extrêmement concurrentiel » et a réitéré l’argument fréquent d’Amazon selon lequel il détient 1% de ce marché mondial, ce qui, selon la société, est un chiffre plus pertinent que ses 40% estimés du commerce en ligne américain.

Dans une interview publiée par CNBC cette semaine, le vice-président d’Amazon Mehta a abordé les derniers reportages : « De temps en temps, vous voyez des spéculations sur des actions à court terme axées sur le profit et Amazon ne le ferait pas », a-t-il déclaré. « Cela n’a tout simplement pas de sens parce que nous sommes là pour le long terme avec nos partenaires commerciaux. »

Dernière législation : Cette semaine également, les Sens. Amy Klobuchar (D-MN) et Chuck Grassley (R-IA) ont présenté un projet de loi qui « interdirait aux plateformes dominantes d’abuser de leur pouvoir de gardien en favorisant leurs propres produits ou services, en défavorisant leurs rivaux ou en faisant de la discrimination entre eux. les entreprises qui utilisent leurs plateformes d’une manière qui nuirait matériellement à la concurrence sur la plateforme.

Connu sous le nom d’American Innovation and Choice Online Act, le projet de loi empêcherait également les grandes plates-formes d’exiger d’une entreprise qu’elle achète ses biens ou services pour un placement privilégié sur une plate-forme, et interdirait aux plates-formes d’utiliser à mauvais escient les données d’une autre entreprise pour les concurrencer.

Dans une interview lors d’une conférence du Wall Street Journal cette semaine, Klobuchar a cité Amazon comme exemple d’utilisation abusive des données des vendeurs, malgré ses démentis. Elle n’a pas exclu la possibilité de démanteler les grandes entreprises technologiques, mais a décrit le projet de loi comme « une façon de procéder où nous allons obtenir beaucoup de soutien bipartite ».

Jassy sur les avantages du marché: Dans ses remarques lors de la conférence Accelerate cette semaine, Jassy a qualifié le marché tiers d’Amazon de situation « gagnant-gagnant-gagnant » rare dans les affaires – bénéficiant aux clients, aux vendeurs et à Amazon.

Les meilleures relations et communautés « sont celles où nous sommes vraiment ensemble, à long terme », et le marché Amazon en est un exemple, a-t-il déclaré.

« Nous réalisons que nous n’avons peut-être pas tout bon », a ajouté Jassy. « Et au fait, nous ne comprenons pas tout correctement, ici ou n’importe où, franchement, dans notre activité Amazon. Et ce n’est pas grave, car le monde change rapidement. Tant que nous connaissons les choses sur lesquelles nous devons travailler ensemble et que nous continuons à y travailler ensemble, nous pouvons résoudre les problèmes des clients. »

Amazon publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le jeudi 28 octobre prochain, y compris ses propres ventes au détail et les revenus des services qu’il propose à des vendeurs tiers.