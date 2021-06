Andy La Rocque dit que King Diamond doit sortir un nouvel album avant de reprendre la route

ROI DIAMANT guitariste Andy La Rocque a parlé à The Metal Voice du Canada de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le nouvel album tant attendu du groupe, “L’Institut”. Le premier album studio du groupe en 15 ans est provisoirement attendu en 2022 via Disques de lames de métal.

“[I have been] travailler sur l’écriture de nouveau matériel pour ROI DIAMANT [during the pandemic], dit-il (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je sais que ça sonne, pour les gens, comme ‘Oh, ça prend une éternité.’ Mais oui, c’est le cas. Nous voulons avoir le meilleur matériel lorsque nous choisissons les bonnes chansons et avant de commencer à enregistrer, bien sûr. Alors nous travaillons là-dessus, oui. “

Concernant un éventuel calendrier de sortie du nouveau ROI DIAMANT LP, Andy a déclaré: “Notre objectif est de reprendre la route lorsque tous ces trucs COVID sont terminés. Et avant cela, nous devons avoir un album là-bas. Donc, nous avons une certaine pression [on us], Oui. Roi‘s [Diamond, KING DIAMOND‘s namesake frontman] eu beaucoup d’idées folles, bien sûr. Il a déjà en tête les lignes de base de l’histoire. Et j’ai, en fait, quatre ou cinq chansons qui pourraient être possibles pour le prochain album, et je sais qu’il a aussi des tonnes de riffs et de trucs dans la tête. Donc, dès qu’il s’assied et qu’il l’enregistre, ça va aller vite.”

Demandé si la pandémie de COVID-19 a retardé ROI DIAMANTles progrès de son nouveau matériel ou cela l’a rendu, lui et ses camarades de groupe, plus productifs, Andy a déclaré: “C’était difficile, car nous avions quelques spectacles réservés au moment où cela a commencé avec le COVID. Cela a été un choc pour nous tous, je crois. Alors [we] est devenu un peu paralysé au début. Et alors [we] J’ai essayé d’en tirer le meilleur parti, et c’est juste de s’asseoir et d’écrire des riffs et d’essayer de survivre avec d’autres choses, comme produire d’autres groupes en studio… Nous avons juste essayé de nous adapter à la nouvelle situation et [make] de nouveaux plans, bien sûr, pour l’avenir.”

Andy, de son vrai nom Anders Allhage, a également discuté de sa vision du nouveau ROI DIAMANT album, disant qu’il sera rempli de super “mélodies, bien sûr. Super important. Sans mélodies, il n’y a pas de musique”, a-t-il expliqué. “J’envisage également un son plus organique de l’album. Si vous regardez les anciens albums, quand Mikkey [Dee] joué [drums for the band], par exemple, c’est, comme, un peu de haut en bas dans le tempo, et ça le rend dynamique et aussi organique. C’est donc une chose que j’aimerais entendre sur le prochain album, c’est sûr. Mais pour créer une sorte de sensation organique, dynamique, le batteur est une chose vraiment importante ici, bien sûr. Et je sais que Matt Thompson [current KING DIAMOND drummer] est le bon gars pour faire ça, c’est sûr.”

De retour en novembre 2019, ROI DIAMANT a sorti sa première nouvelle chanson en 12 ans, “Mascarade de folie”. Un mois plus tard, Andy Raconté La voix de métal qu’il a d’abord créé la musique du morceau avant de la transmettre à Roi, qui “avait besoin d’arranger quelques petites choses et de changer juste quelques petites choses pour que cela fonctionne avec sa voix. Et puis, bien sûr, il a écrit les paroles”, a révélé le guitariste. “Alors on [went] un peu de va-et-vient jusqu’à ce qu’il se sente comme, ‘D’accord, c’est cool, mec. C’est la bonne clé pour chanter, et tout ça.”

La Rocque Raconté La voix de métal que le plan provisoire est de libérer “L’Institut” comme “un seul album” dans le cadre d’une histoire conceptuelle d’horreur en deux LP, la deuxième partie arrivant à une date ultérieure.

En mars 2019, Roi Raconté Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale que le prochain album de son groupe homonyme sera “absolument horrible” avec une histoire se déroulant dans un établissement psychiatrique des années 1920. “J’ai choisi cela parce que je pense que c’est un scénario très effrayant”, a-t-il expliqué. “Et certaines des choses qui se passent que nous allons montrer sur scène sont aussi des choses qui se passaient certainement à l’époque, lorsque la médecine commençait à prendre une tournure bénéfique dans l’histoire et était réellement capable d’aider les êtres humains à vivre plus longtemps. Mais il y avait aussi des expérimentations en cours, c’était absolument horrible. Une partie de cela est impliquée dans l’histoire, mais c’est quelque chose de totalement différent. Une fois que vous arrivez à la deuxième partie de l’histoire, vous commencerez à comprendre soudainement que : qu’est-ce qui se passe ici ? De quoi s’agit-il vraiment ? Parce qu’il y a une toute autre histoire qui ne viendra pas à vous avant la deuxième partie. Mais dans la première partie, vous allez apprendre à connaître beaucoup de gens à un certain endroit… Une partie se déroule ici, ce monde, et d’autres cela se passe dans un monde parallèle. Et il y a une corrélation entre ce qui m’est arrivé et ce qui arrive à certaines personnes dans cet endroit et où elles apparaissent soudainement. Et vous découvrirez pourquoi elles sont là, comment elles apparaissent là-bas et les lieux sur la route. Je n’en dirai pas trop pour le moment, mais ça va être très effrayant. “

ROI DIAMANT reçu un Grammy nomination dans la catégorie “Best Metal Performance” pour le morceau “La colline sans fin” du dernier album du groupe, 2007’s “Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît”.

“Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît” vendu 4 500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 174 sur le palmarès Billboard 200.

ROI DIAMANT sorti un DVD/Blu-ray, “Chansons pour les morts en direct”, en janvier 2019 via Disques de lames de métal. L’ensemble capture le séminal de 1987 “Abigaïl” l’album dans son intégralité, deux fois, et dans des lieux très différents : Rencontre Graspop Metal en juin 2016 et Fillmore de Philadelphie en novembre 2015. Les performances présentent ROI DIAMANTgroupe actuel de , composé de guitaristes La Rocque et Mike Wead, bassiste Pontus Eggberg et batteur Matt Thompson.