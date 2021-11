Andy Murray a admis qu’il n’était pas assez bon car il a gaspillé sept balles de match lors de sa défaite au premier tour du Paris Masters contre Dominik Koepfer.

Murray était en dessous de son meilleur niveau, se criant « tellement, si mal » lors de la défaite en trois sets contre l’Allemand.

Murray était frustré par sa performance à Paris

Le Britannique a eu de glorieuses occasions de dépasser Koepfer, mais a fini par s’incliner 11-9 dans un bris d’égalité au troisième set.

Le numéro 58 mondial n’a jamais hésité à franchir la ligne d’arrivée, avec cinq balles de match dans le bris d’égalité.

Cela a couronné un changement de fortune incroyable pour Koepfer, qui avait été battu 6-3 6-0 par Miomar Kecmanovic lors du dernier tour des qualifications pour gagner une deuxième chance après le retrait de l’adversaire d’origine de Murray, Jenson Brooksby.

L’Allemand a remporté le premier set 6-2 avant de perdre le second 5-7, mais a gardé son sang-froid en sauvant toutes ces balles de match et n’en avait besoin que d’une pour franchir la ligne.

Murray a vu sept balles de match aller et venir

Le joueur de 34 ans a admis qu’il n’avait pas été assez bon après avoir perdu au premier tour.

«Je ne méritais pas de gagner le match, a dit Murray. «Évidemment, j’ai eu une tonne d’opportunités à la fin, mais la façon dont je jouais ce soir n’était pas assez bonne.

« J’ai découvert [about the switch in opponent] après la pratique, ce qui pourrait expliquer le démarrage lent. Mais ensuite, une fois que j’étais dans le match, j’ai juste fait erreur après erreur.

« J’avais parfois l’impression de manquer une tonne de premiers services d’affilée », a-t-il ajouté. «Je n’ai pas bien frappé mon deuxième service non plus, ce qui a été mieux ces dernières semaines. Il y a donc un certain nombre de choses que je n’ai pas assez bien faites ce soir, et les raisons de cela, je n’en suis pas sûr.

L’Allemand a eu le courage de battre le triple vainqueur du Grand Chelem

Pendant ce temps, Cameron Norrie conserve ses chances de se qualifier pour les finales du circuit ATP après avoir battu Federico Delbonis 6-2, 6-1 lors du premier tour à Paris.

Il s’agissait de la 100e victoire de Norrie au niveau du circuit, dont 49 cette année.

Le joueur de 26 ans a déclaré à Amazon Prime Video: « Je sais que le score semblait assez confortable, mais il y avait beaucoup de matchs difficiles là-dedans. J’ai senti que j’avais joué un match assez complet et j’ai vraiment apprécié mon tennis à nouveau. C’était loin d’être facile mais j’étais content de ma performance.

Norrie occupe le 11e rang dans la course pour se qualifier pour le tournoi de fin de saison à huit joueurs à Turin et doit gagner 140 points sur l’italien Jannik Sinner au cours des deux prochaines semaines.

Norrie s’est qualifiée pour le deuxième tour du Masters de Paris

«C’est plutôt cool d’être dans la course pour ça et de jouer ces matchs avec un peu de pression supplémentaire et un peu de motivation supplémentaire», a déclaré Norrie, qui a atteint un autre sommet en carrière de 13e lundi.

« Vous regardez en quelque sorte ce que tout le monde fait et je pense que c’est assez intéressant et c’est exactement là où je veux être et les matchs que je veux jouer. »

Au deuxième tour, il affrontera l’Américain Reilly Opelka.