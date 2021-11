Andy Murray complète la composition du championnat du monde de tennis de Mubadala

Abu Dhabi est prêt à faire place au meilleur du tennis après que le double champion Andy Murray a été confirmé comme huitième et dernier joueur vedette du 13e Championnat du monde de tennis de Mubadala, parallèlement au tirage au sort du championnat, qui revient cette année du 16 au 18 Décembre au Centre International de Tennis de Zayed Sports City.

La signature du favori du public Murray, triple champion du Grand Chelem et double médaillé d’or olympique en simple, complète une excellente équipe de huit joueurs pour le retour du championnat, douze ans après sa victoire lors de l’édition inaugurale.

Murray, champion du MWTC en 2009 et 2015, rejoint un groupe composé de trois des 10 meilleurs joueurs masculins du monde : Andrey Rublev (n°5) ; Rafael Nadal (n°6) ; et la star scandinave Casper Ruud (n°8). Avec Denis Shapovalov (No.14) et Dominic Thiem (No.15) également alignés, le championnat de cette année compte également cinq des 15 meilleurs au monde.

« J’ai de nombreux souvenirs heureux d’Abou Dhabi et j’ai hâte d’y retourner. » dit Murray.

« Avec Emma (Raducanu) jouant également le premier jour, nous porterons le drapeau du tennis britannique et chercherons à faire une démonstration solide. »

Les stars sont sur le point de se heurter sur le court alors que le championnat du monde de tennis de Mubadala fait un retour bienvenu, avec une pleine capacité, et le tirage au sort a créé des matchs intrigants.

Les détenteurs de billets ont remporté un régal le jour 1, alors que Casper Ruud, vainqueur du plus grand nombre de titres ATP en 2021, affrontera le demi-finaliste de Wimbledon Denis Shapovalov lors du match d’ouverture du championnat le 16 décembre. Cela sera suivi du retour de Dominic Thiem au tennis de compétition lorsqu’il affrontera Andy, triple champion du Grand Chelem et favori du public d’Abou Dhabi.

Murray.

Un jour 1 spectaculaire sera clôturé par le match féminin très attendu entre la championne de l’US Open Emma Raducanu et la médaillée d’or en simple des Jeux olympiques de Tokyo Belinda Bencic, une revanche de leur quart de finale de l’US Open, que Raducanu a remporté en route vers son conte de fées Grand Chelem victoire à New York.

Le jour 2, le vendredi 17 décembre, verra le n ° 6 mondial et champion en titre Rafa Nadal et le n ° 5 mondial Andrey Rublev entrer dans le championnat lorsqu’ils affronteront les vainqueurs des matchs masculins du jour 1 en demi-finale, après le cinquième- place des éliminatoires. Rublev affrontera le vainqueur de Ruud et Shapovalov, tandis que le quintuple vainqueur Nadal affrontera Thiem ou Murray dans un match à succès. Le dernier jour du festival de trois jours verra un match pour la troisième place suivi de la finale.

Le Tennis Village ouvrira chaque jour à midi, garantissant aux détenteurs de billets de profiter au maximum d’excellentes offres de nourriture et de boissons, de stages de tennis, de séances de questions-réponses avec les joueurs et d’une multitude d’activités et de compétitions sur le thème du tennis offrant de superbes prix.

« Le tirage au sort est toujours un moment marquant, mais il semble un peu spécial cette année alors que nous attendons avec impatience le retour de notre championnat à pleine capacité », a déclaré John Lickrish, PDG de Flash Entertainment. « Andy a une place spéciale à Abu Dhabi en tant que premier champion de ce tournoi en 2009. Avec son retour complétant notre formation, le peloton de cette année est l’un des plus forts de l’histoire du championnat avec un mélange parfait de jeunesse et d’expérience, Les favoris de la foule d’Abu Dhabi et les débutants passionnants. Cela s’annonce comme un festival fantastique de trois jours sur et en dehors du court.

Les billets, à partir de 100 AED pour les adultes et de 50 AED pour les enfants, sont disponibles sur ticketmaster.ae et Virgin Megastores à travers les Émirats arabes unis. Conformément aux protocoles en vigueur, des mesures seront mises en place dans le stade et dans tout le Tennis Village pour assurer la santé et la sécurité des fans, des joueurs et des officiels.

De plus, conformément aux dernières directives gouvernementales, le championnat accueillera les fans et les spectateurs avec le statut vert sur l’application Al Hosn et un résultat de test PCR négatif avec une validité de 96 heures sur trois jours d’action de tennis passionnante, dans un environnement sûr et sécurisé.

Des billets Premier Hospitality sont disponibles, offrant aux fans un menu F&B haut de gamme et des places assises au bord du court offrant une visualisation de premier ordre et une expérience inégalée. Plus de détails sont disponibles sur www.mubadalawtc.com