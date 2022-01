Andy Murray partage son inquiétude pour Novak Djokovic et dit que la saga d’exemption COVID-19 du vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises avant l’Open d’Australie « n’est pas bonne pour le tennis »

Andy Murray espérait que son ami et rival de longue date Novak Djokovic allait bien au milieu du drame en cours entourant sa bataille pour jouer à l’Open d’Australie.

Djokovic est détenu dans un centre d’immigration à Melbourne depuis jeudi après l’annulation de son visa.

GETTY

Djokovic est neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, mais pourrait ne pas être en mesure de défendre sa couronne

.

Murray a donné son avis sur la situation de Djokovic

Cela fait suite à l’examen minutieux de l’exemption médicale qu’il avait obtenue pour se rendre au premier tournoi majeur de tennis de l’année.

Murray a été invité à donner son avis sur la situation actuelle de Djokovic à une semaine de l’Open d’Australie.

Le duo a disputé quatre finales de l’Open d’Australie l’un contre l’autre, le Serbe triomphant à quatre reprises.

Murray a déclaré: « Je pense que tout le monde est choqué par cela [the circumstances] pour être honnête.

« Je vais dire deux choses à ce sujet tout à l’heure. La première chose est que j’espère que Novak va bien. Je le connais bien et j’ai toujours eu de bonnes relations avec lui et j’espère qu’il va bien.

« La deuxième chose que je dirai à ce sujet … ce n’est vraiment pas bon du tout pour le tennis, et je ne pense pas que ce soit bon pour quiconque est impliqué.

« Je pense que c’est vraiment mauvais. »

GETTY

Djokovic est actuellement détenu dans un centre d’immigration

Il y aura certainement plus de rebondissements dans la saga avec une audience devant le tribunal qui aura lieu lundi.

« Ce que j’aimerais faire en ce moment, c’est simplement attendre que tous les faits soient connus sur ce qui s’est passé, car chaque jour quelque chose de nouveau sort et nous entendons de nouvelles informations tout le temps », a ajouté Murray.

« [I need to] attendez et entendez exactement quelle est la situation avant de commenter davantage, car encore une fois, je ne pense pas que ce soit juste parce que c’est en partie de la spéculation.

« Il est sorti des trucs qui n’ont vraiment pas l’air bien non plus. Je veux d’abord entendre tous les faits avant de donner toutes mes réflexions à ce sujet.

Les superfans de Djokovic sont venus en masse pour soutenir le joueur en Australie

Les avocats de Djokovic ont affirmé qu’il avait obtenu une exemption de vaccin pour entrer en Australie parce qu’il avait contracté Covid-19 le mois dernier.

Dans des documents judiciaires publiés samedi, il a été déclaré que Djokovic avait enregistré un test positif le 16 décembre et n’avait « pas eu de fièvre ni de symptômes respiratoires de COVID-19 au cours des 72 dernières heures ».

Selon son équipe juridique, Djokovic a reçu une lettre du médecin-chef de Tennis Australia indiquant qu’il avait une exemption médicale de la vaccination contre Covid.

Djokovic, 34 ans, a pour instruction de rester au Park Hotel de Melbourne, qui abrite des demandeurs d’asile et des réfugiés, avant l’audience de lundi.

Il a rompu son silence sur Instagram en déclarant : « Merci aux gens du monde entier pour votre soutien continu. Je peux le sentir et c’est très apprécié.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.