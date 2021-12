Andy Murray reçoit une invitation à l’Open d’Australie

23/12/2021 à 19:09 CET

L’organisation de l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison, a annoncé ce jeudi ld’accorder une invitation (wild card) au Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial, qui participera pour la quatorzième fois à Melbourne Park.

L’Ecossais, actuellement établi à la 134e place du classement ATP, n’aura pas à disputer la phase précédente de la compétition et entrera directement dans le tableau principal. Murray Il a récemment battu Nadal au tournoi d’exhibition d’Abu Dhabi.

« Je suis heureux de rejouer l’Open d’Australie et je suis reconnaissant à Carig Tiley, directeur du tournoi, et à toute son équipe de m’avoir donné cette opportunité « , a déclaré Murray dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux. » J’ai aimé jouer en Australie devant un public incroyable et J’ai hâte de reprendre la piste à Melbourne Park», a ajouté le joueur de tennis écossais de 34 ans.

Andy Murray a remporté 48 matchs et perdu 13 lors du premier Grand Chelem de la saison dont il a été finaliste à cinq reprises, toujours sans succès. La dernière fois que le Britannique a joué l’Open d’Australie, c’était en 2019 quand il a perdu contre l’Espagnol Roberto Bautista au premier tour, dans un match résolu en cinq sets.

Murray a dû subir une opération à la hanche après avoir joué en Australie il y a deux ans. « Andy est connu pour son esprit combatif, sa passion et son amour du jeu »a déclaré le directeur du tournoi Craig Tiley. « Je suis ravi de vous accueillir à Melbourne en janvier. »