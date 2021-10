Andy Murray récupéré bat Carlos Alcaraz à Indian Wells

11/10/2021 à 02h21 CEST

Le joueur de tennis écossais Andy Murray a battu ce dimanche le jeune joueur de tennis espagnol Image de balise Carlos Alcaraz dans un match difficile et passionnant de 3 heures et 4 minutes dans Biens indiens.

Murray, 34 ans et vainqueur de trois Grand Chelem, Il a battu Alcaraz, 18 ans, pour 5-7, 6-3 et 6-2 dans un match correspondant au deuxième tour qui s’est joué à midi sous le soleil implacable du désert californien.

Avec cette défaite, les Espagnols disent au revoir au premier échange d’Indian Wells puisqu’il n’a pas eu à jouer le premier tour.

Murray sera mesuré au prochain croisement de vainqueur de l’épreuve de force entre allemand Alexandre Zverev, qui occupe la quatrième place au classement mondial, et l’américain Jenson Brooksby.

Alcaraz est l’un des noms à la mode dans le circuit masculin après faire sensation à l’US Open, où il atteint les quarts de finale.

Cela l’a amené à grimper au 38e place au classement ATP.

Bien que Murray est loin d’être à son meilleur en raison de blessures ces dernières années – il a reçu une invitation de l’organisation pour jouer à Indian Wells et est actuellement classé numéro 121 dans le monde-, Alcaraz avait un rival très difficile pour son premier match sur les courts de l’Indian Wells Tennis Garden.

Le début n’a pas été placide pour le Murcien. Alcaraz a perdu le service dans son premier tour pour servir et est venu dans les cordes avec 0-3 et 0-40 pour Murray.

Avec griffe et sérénité à la fois, Alcaraz récupéré, a réussi à égaliser le match, a sauvé un ballon de son rival avec 4-5, et a brisé le service de Murray avec un grand revers croisé à el 6-5 en votre faveur. Les Espagnols ont culminé le retour dans le match suivant pour remporter le premier set 7-5 après une heure et 7 minutes de jeu.

Murray n’a pas abandonné le jeu pour perdu et récupéré admirablement pour marquant le deuxième set 6-3.

Sur le plateau définitif, Alcaraz a commencé à perdre du service et il n’a pas pu briser Murray après un match sans fin et avec de nombreuses alternatives qui ont duré près d’un quart d’heure.

L’Espagnol a tenté tout au long du duel de punir la mobilité de Murray avec des restes, mais l’Ecossais a montré un très bon tonus physique après les mésaventures qu’il a subies ces dernières années.

Alcaraz n’a pas perdu confiance et a laissé sa peau à tout moment, au point que, avec 1-4 contre dans le troisième set, fait une petite blessure sanglante au pied ce qui l’a amené à se faire soigner par les services médicaux.

Malgré cela, Murray tirait déjà pour la victoire et s’est retrouvé les bras levés après la volée qui lui a donné la victoire.