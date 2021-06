Andy Murray remporte sa première victoire à Wimbledon en quatre ans contre Nikoloz Basilashvili

je

Cela fait peut-être quatre ans qu’Andy Murray n’a pas honoré le court central de Wimbledon en simple, mais il n’a rien perdu de son penchant pour le plaisir et le désespoir.

Apparemment de retour aux vestiaires en seulement deux heures avec une victoire en deux sets contre Nikoloz Basilashvili à son actif, il a implosé à l’occasion de perdre sept matchs consécutifs et ce set.

Et pourtant, au théâtre où il a produit les représentations les plus remarquables de sa carrière, il a promis au moins un deuxième acte alors qu’il tournait autour de sa soudaine capitulation.

« C’est incroyable d’être de retour ici pour jouer sur le court central. C’est une atmosphère tellement géniale – j’ai bien fait de remporter le quatrième set à la fin », a-t-il déclaré par la suite. « On me demande sans cesse si ce sera mon dernier Wimbledon ? Non, je vais continuer à jouer. Je l’apprécie et je peux encore jouer au plus haut niveau.

Si le match n’avait pas été interrompu pendant 15 minutes pour permettre la fermeture du toit, Murray aurait peut-être eu du mal à stabiliser le navire. Et pourtant, il a survécu une autre journée avec une victoire 6-4 6-3 5-7 6-3 contre la tête de série n°24.

Les agonies de sa dernière apparition sur le court central contre une autre tête de série No24 à Sam Querrey en 2017 ont été bien connues, Murray boitillant sur une hanche hors de ce match et du tournoi, et finalement sur la table du chirurgien.

Lundi soir, il y avait des échos du Murray d’autrefois alors qu’il décochait une myriade de tirs pour frustrer son adversaire, se criait dessus pour ne pas jouer comme le n°1 mondial d’autrefois et ravissait une foule savourant son retour après quatre ans.

C’était un concours qui semblait pouvoir aller dans les deux sens au départ contre un joueur accompli et avec Murray qui y participait avec seulement deux matchs en simple à son actif en trois mois.

Mais sur son terrain de prédilection – le théâtre de ses deux titres à Wimbledon et d’une médaille d’or olympique – il a très tôt donné une indication de ce que pourrait être son corps dans cette période crépusculaire de sa carrière.

Pendant une grande partie de la nuit, son service était puissant. Fait révélateur, il n’a abandonné un jeu de service qu’au plus profond de ce troisième set et avec trois as dans son seul jeu de service d’ouverture. Mais il montrait toujours un élément de rouille avec un pourcentage de premier servi inférieur à 60%.

Un premier set serré s’est déroulé confortablement au service jusqu’à deux pauses et points de set sur le service de Basilashvili, que Murray a converti pour mettre la foule sur pied pour la première fois seulement 40 minutes après le début du match.

Avec le toit du court central ouvert à ce stade et le soleil remplaçant les averses du premier jour, Murray avait l’air un peu plus timide au début du deuxième set, sous les yeux de sa femme Kim et de sa mère Judy, entre autres.

Son rival géorgien a eu la chance de casser dans le deuxième set, qu’il n’a pas réussi à convertir. Lorsque la propre chance de Murray s’est présentée, il l’a saisie à la deuxième occasion, faisant à nouveau lever les spectateurs de leurs sièges avec des cris de « Allons-y Andy, allons-y ».

Avec cela, Basilashvili a semblé perdre son combat alors que Murray menait 5-0 avant sa propre capitulation, son service lui échappant et ses coups de fond aussi alors que son adversaire prenait en quelque sorte le set à la stupéfaction de la foule.

À leur retour après la fermeture du toit qui a suivi, Murray est tombé amoureux mais a été immédiatement brisé dans une finale en dents de scie. Il a cassé une fois de plus et à partir de là, il a bien joué les pourcentages pour sceller la victoire la plus populaire de la première journée.

La question est de savoir comment le corps et l’esprit se remettent du match et ce qui pourrait être pour le reste de Wimbledon.