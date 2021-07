in

Le double vainqueur du Grand Chelem, âgé de 34 ans, est venu s’exprimer après sa victoire au deuxième tour de Wimbledon mercredi. En mars, Boris Johnson a annoncé que les travailleurs de la santé bénéficieraient d’une augmentation de salaire, la décrivant comme “autant que nous pouvons donner” en ces “temps difficiles”.

Beaucoup se sont précipités pour condamner la décision du gouvernement et, début mars, les infirmières se sont préparées à se mettre en grève sur la question.

Le Royal College of Nursing a qualifié l’augmentation de salaire de “pitoyable” et a demandé une augmentation de 12,5%, car de nombreuses infirmières se sentaient sous-estimées pendant la pandémie.

“Je pense que tout le pays a en quelque sorte réalisé à quel point ils sont tous importants et n’avaient peut-être pas la reconnaissance qu’ils méritent probablement jusqu’à présent”, a déclaré Andy Murray.

«Alors, oui, c’est fantastique qu’ils aient pu venir et regarder une partie du tennis. J’espère qu’ils pourront en profiter et, oui, j’espère que les politiciens pourront se rendre compte qu’ils méritent plus que ce qu’ils sont payés en ce moment.

« Cela a été extrêmement frustrant », a déclaré Murray au Guardian.

«Je ne m’attendais pas à ce que les choses soient faciles. Quand j’ai eu l’opération à la hanche, je savais que ça allait être incroyablement difficile, j’ai juste l’impression qu’il y a quelques choses qui se sont produites cette année qui ont été très malheureuses et qui ont été difficiles à supporter mais je ne m’y attendais pas que ce soit facile.

Murray a prouvé que la blessure ne le ramène pas à Wimbledon en tant que troupes au troisième tour.