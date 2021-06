Andy Murray se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 00:00 CEST

Andy Murray, britannique, numéro 118 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 4-6, 4-6, 6-4 et 6-2 à Oscar Otte, joueur de tennis allemand, numéro 151 de l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que le Britannique a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 65% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 62% des points de service. Quant au joueur allemand, il a réussi à casser le service de son rival 4 fois, a réalisé un premier service de 57%, a commis 8 doubles fautes et a réussi à remporter 60% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur de tennis britannique affrontera le joueur canadien Denis Chapovalov, numéro 12 et tête de série numéro 10.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur du gazon extérieur et un total de 238 joueurs y participent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et les invités. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.