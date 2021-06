Andy Murray s’impose à nouveau sur gazon trois ans plus tard

in

15/06/2021 à 18:40 CEST

.

Andy Murray a encore gagné un match sur gazon trois ans plus tard en battant ce mardi au tournoi du Queen’s, à Londres, les Français Benoit paire par 6-3 et 6-2.

Le Britannique, qui n’avait remporté aucun match en simple à Queen’s depuis qu’il avait décroché son cinquième titre en 2016, a remporté son premier match depuis mars pour accéder au deuxième tour du tournoi de Londres.

Il lui a fallu un peu plus d’une heure pour battre Paire et se qualifier pour un deuxième tour, dans lequel l’Italien sera mesuré Matteo Berrettini, tête de série numéro un du tournoi et qui a battu son compatriote Stefano Travaglia en deux tie-breaks.

Le dernier match de Murray à Queen’s était lors de la finale du double 2019, dans laquelle il a remporté le titre aux côtés de Feliciano López, tandis que revenir à sa dernière victoire sur gazon était en 2018 au premier tour d’Eastbourne contre le Suisse Stan Wawrinka.

Murray est venu à Queen’s pour accélérer son rythme avant Wimbledon, un tournoi qu’il a remporté en 2013 et 2016, et auquel il n’a pas joué depuis 2017.