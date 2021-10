Andy Murray souligne un point positif qu’il a tiré de la défaite d’Alexander Zverev

Andy Murray a subi une défaite en deux sets contre Alexander Zverev (Photo : Clive Brunskill/.)

Andy Murray se dit heureux d’avoir créé des opportunités lors de sa défaite face à Alexander Zverev à Indian Wells.

L’Écossais a subi une défaite 6-4, 7-6 (7-4) contre l’Allemand à l’Open BNP Paribas, mais a montré beaucoup de combat, allant même jusqu’à prendre une avance de 3-0 dans le premier set.

Le match de Murray contre Zverev était sa première rencontre avec un des cinq meilleurs joueurs lors d’un Masters depuis qu’il a battu Novak Djokovic en finale à Rome en 2016.

C’était sans doute son plus gros test depuis qu’il s’était remis d’une opération de la hanche en 2019 et des victoires impressionnantes contre Adrian Mannarino et Carlos Alcaraz lors des premiers tours d’Indian Wells suggèrent qu’il est sur le chemin du retour à son meilleur niveau.

Le joueur de 34 ans était déçu du résultat contre Zverev mais était heureux d’avoir eu des opportunités tout au long du match malgré le fait qu’il n’ait pas joué son meilleur tennis.

« Je ne dis pas qu’il a bien joué non plus, mais je ne pense pas avoir bien joué aujourd’hui. Il y a eu beaucoup d’erreurs », a déclaré Murray.

«Il y avait de bonnes choses là-dedans, mais elles étaient mélangées avec des mauvaises. Il n’y avait pas de cohérence je ne pense pas.

Andy Murray a pris les devants 3-0 contre l’Allemand (Photo : Tim Nwachukwu/.)

« Mon niveau moyen n’était tout simplement pas vraiment là aujourd’hui. C’était soit bon, soit mauvais. Ouais, je ne dirais pas que ça joue vraiment bien.

« Le point positif pour moi, c’est que j’ai eu à nouveau des opportunités.

« Je n’avais pas l’impression d’avoir joué un grand match et d’avoir encore des chances, donc c’est positif. Mais je suis déçu parce que je veux gagner ces matches. Je ne l’ai pas fait ces derniers mois.

Alexander Zverev a remporté sa première victoire en carrière contre Andy Murray (Photo : Clive Brunskill/.)

« C’est physiquement le meilleur que j’ai ressenti depuis un moment, mais je lutte un peu contre mon jeu.

« La cohérence n’est pas là et la prise de décision n’est pas géniale dans les moments importants. »

C’était la première fois que Zverev réussissait à battre Murray dans sa carrière et la tête de série n°3 n’a pas tardé à rendre hommage aux efforts de son adversaire après le match.

« C’est le seul des Big Four que je n’avais pas encore battu, donc je suis content de l’avoir fait », a-t-il déclaré.

Plus : Tennis



«Je suis toujours resté dans le match, même si j’étais en pause dans les deux sets. J’ai toujours su que j’avais une chance. Le deuxième set était d’un niveau extrêmement élevé pour nous deux. Cela aurait pu aller dans les deux sens.

« C’était un match fantastique. Andy a extrêmement bien joué, peut-être aussi bien qu’il a joué depuis le [hip] opération.

« J’espère qu’il continuera à jouer de la même manière, car le tennis lui a manqué pendant longtemps et c’est bien de le retrouver. »

Zverev affronte désormais Gael Monfils en huitièmes de finale.



PLUS : Andy Murray défend un service controversé aux aisselles après s’être fait huer à Indian Wells



PLUS : « Pas question » – Nick Kyrgios réagit pour surprendre Andy Murray lors du match à Indian Wells

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();