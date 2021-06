Andy Robertson a eu un rêve celtique arraché quand il était enfant et n’était pas prêt à rejoindre Hull

C’était toujours celtique pour Andy Robertson.

Né et élevé du côté vert et blanc de Glasgow, le joueur de 27 ans avait un abonnement Hoops à l’âge de deux ans.

Les choses se sont bien passées pour Robertson – mais Liverpool n’était pas le géant européen pour lequel il rêvait de jouer en tant que garçon

Son père Brian, qui a grandi avec Charlie Nicholas, n’a pas pu devenir footballeur professionnel en raison d’une blessure au dos.

Heureusement, il avait un fils qui pouvait poursuivre ce rêve par procuration de jouer devant 60 000 fans à Parkhead.

Brian, surnommé ‘Pop’, n’est pas vraiment du genre émotif – mais Robertson, capitaine de l’Ecosse et champion d’Europe avec Liverpool, finira par le faire fondre en larmes.

Ce n’était pas au Celtic, cependant. Ils pensaient que l’arrière gauche était trop court.

Le parcours de Robertson pour soulever le trophée de la Ligue des champions et mener son pays à son premier tournoi majeur depuis 1998 est rempli de chagrin et de déception.

Curieusement, Robertson a marqué à Parkhead devant une foule compacte

Ce sont les histoires qui font pleurer les hommes adultes comme Pop.

« La façon dont l’histoire s’est déroulée, non, je ne souhaite pas que cela aille plus loin au Celtic ! » Robertson raconte talkSPORT dans notre dernier épisode de My Unsung Hero.

En 2009, le rêve de Robertson lui a été arraché à l’âge de 15 ans lorsque Celtic l’a libéré de son académie.

« À ce moment-là, j’aurais adoré jouer pour le Celtic à Parkhead devant 60 000 fans », dit-il.

«C’était mon objectif quand j’étais plus jeune et il m’a été retiré – mais cela m’a été très utile pour la suite de ma carrière.

« Le jour où j’ai été libéré, c’était dur. Je suis rentré chez moi, j’ai pleuré, je me suis assuré de m’entourer de ma famille, et puis le lendemain tu retournes à l’école.

Robertson a opté pour le football écossais de troisième niveau avec Queen’s Park

«Je me sentais un peu gêné d’entrer et d’en parler à mes amis. J’ai une bonne bulle que je ne prends jamais pour acquise, des amis que j’ai depuis l’âge de deux ou trois ans.

« Le football est la vie des gens, certaines personnes luttent lorsque leur rêve leur est retiré et qu’elles n’ont aucun moyen de revenir en arrière.

“Heureusement, je suis allé à Queen’s Park et j’ai juste essayé de profiter de mon football.”

C’était le premier virage correct d’une série de carrefours, dont le suivant impliquait un choix entre le football en équipe première à Queen’s Park ou un diplôme de premier cycle en 2012.

Le football était la réponse évidente – et il n’a fallu qu’une seule campagne pour que le talent de Robertson soit reconnu au plus haut niveau.

Robertson s’est retrouvé face à son club d’enfance en 2013/14

Dundee United l’a recruté en 2013 pour la Scottish Premiership, où il serait nommé PFA Scotland Young Player of the Year lors de sa première saison.

En tant que joueur, Robertson incarne un personnage redoutable, capable de surmonter n’importe quelle adversité grâce à un talent qui semble rendre la vie assez simple.

En tant que personne, il est le même que le reste d’entre nous : abattu par les revers, avant de les surmonter avec l’aide de sa famille et de ses amis.

C’était un ami improbable, sous la forme du manager de Hull de l’époque, Steve Bruce, qui l’aiderait à prendre l’une des prochaines décisions cruciales en 2014.

“Je n’étais pas prêt à quitter Dundee United”, ajoute Robertson. «J’ai continué à parler à ma mère et à mon père, mon agent, mes amis – je ne me sentais pas prêt.

Robertson a commencé à se faire un nom en Angleterre au stade KCOM

«Je n’avais qu’un an en tant que professionnel et nous savons comment on parle de Premier League. Ce sont des joueurs gros, physiques, forts, talentueux.

“Une conversation de 20 minutes avec Steve Bruce a complètement changé mon opinion.”

Robertson impressionnerait en Premier League, autant que possible dans une bataille de relégation, mais il y a à peine quatre ans, bien dans la vingtaine, l’Écossais était un nom très banal.

Lorsque les Tigers sont tombés en 2017, le recruteur d’Everton, Steve Walsh, a suggéré un accord combiné de 20 millions de livres sterling pour Roberton et un autre type appelé Harry Maguire, mais les Toffees n’en ont pas envie.

Leurs rivaux du Merseyside ont pris 8 millions de livres sterling sur Robertson et deux ans plus tard, il remporterait le plus gros prix du football européen tout en étant présenté comme l’un des meilleurs arrières latéraux du monde.

.

Robertson a profité de trois années dont rêvent la plupart des enfants

“Je n’ai jamais vu mon père pleurer – et à ce moment-là, il ne pouvait pas se contrôler.” Robertson continue.

« Cela m’a vraiment frappé parce que je savais ce que j’avais fait. Quand vous voyez des larmes de bonheur, vous avez l’impression que nous l’avons fait, pas seulement moi, parce que nous nous sommes tous investis pour cela.

Le succès de la Premier League a suivi en 2020 alors que Robertson a aidé Liverpool à remporter son premier titre de haut niveau en 30 ans – et maintenant il dirigera l’équipe la plus prometteuse d’Écosse depuis des décennies à l’Euro 2020.

Pas mal pour un petit gars de Glasgow. Ses mots, pas les nôtres.

« Je ne suis qu’un petit gars de Glasgow qui n’a jamais cru que cela pouvait arriver », dit-il. “Je vis vraiment le rêve, j’aime ce club et je veux jouer ici le plus d’années possible.

.

Robertson mènera l’Ecosse contre l’Angleterre dans leur groupe Euro 2020

« Pour être capitaine de votre pays, vous ne pouvez rien obtenir de mieux que cela. Maintenant, nous avons commencé à obtenir de bons résultats, ce qui aide !

“Pour moi, diriger mon pays lors de notre premier tournoi majeur depuis 1998 sera tellement incroyable, tellement émouvant, et à la hauteur de ce que j’ai déjà réalisé.”

Vous pouvez en savoir plus sur Andy Robertson: My Unsung Hero, avec Chelcee Grimes, ce dimanche à partir de 21h30 sur talkSPORT