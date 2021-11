Andy Robertson, Ben White et Eberechi Eze s’ouvrent sur leur libération à l’adolescence

Qu’ont en commun Andy Robertson, Ben White et Eberechi Eze ? Ils brillent tous au plus haut niveau de la Premier League… et on leur a tous dit qu’ils n’y arriveraient jamais.

Dans ce qui est sans doute l’une des industries les plus difficiles à pénétrer, trois joueurs de haut niveau se sont lancés dans leur voyage du football hors ligue au football de haut niveau.

getty

Rejeté par le Celtic à l’âge de 15 ans, Robertson est désormais vainqueur de la Premier League, vainqueur de la Ligue des champions et actuel capitaine de l’Écosse.

.

White a pris le célèbre maillot n ° 4 de la légende d’Arsenal Patrick Vieira après son transfert de 50 millions de livres sterling à l’Emirates Stadium

Dans le cadre d’une série exclusive talkSPORT « It Was All A Dream… The Football Academy Journey », les stars de Liverpool, Arsenal et Crystal Palace racontent leurs parcours difficiles vers le sommet.

« Rien ne vaut la peine d’être facile », dit le vieil adage – et le football ne fait pas exception.

Alors que le jeu des jeunes peut être soigneusement contrôlé sur le terrain, il est aussi brutal que le jeu des hommes en dehors de celui-ci avec de nombreux jeunes joueurs prometteurs qui rêvent de le faire anéantir et parfois complètement brisé à un âge tendre.

En fait, la majorité des joueurs des académies de jeunes ne sont pas jugés assez bons par leurs clubs pour devenir professionnels.

L’histoire de Robertson, en particulier, a été bien documentée et c’est une histoire de volonté, de détermination et d’une éthique de travail acharnée qui l’a vu passer du troisième niveau du football écossais avec Queens Park à la gloire de la Ligue des champions avec Liverpool en l’espace de sept ans.

.

Robertson a été couronné vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool sept ans après avoir joué au football de troisième niveau en Écosse avec Queens Park

Mais White et Eze sont deux autres stars qui sont revenues du rejet pour devenir la crème de la crème, avec un transfert combiné d’une valeur de plus de 50 millions de livres sterling, selon Transfermarkt.

Dans un jeu impitoyable, le trio a montré que malgré tous les revers que vous subissez, il est toujours possible de jouer au plus haut niveau du jeu.

Robertson a rebondi après avoir été libéré par le club d’enfance Celtic à l’âge de 15 ans, et s’est ouvert à talkSPORT sur la difficulté de ce voyage.

« Le jour où j’ai été libéré, c’était difficile », a déclaré l’arrière latéral de Liverpool.

«Je suis rentré chez moi, j’ai pleuré, je me suis assuré de m’entourer de ma famille et puis le lendemain tu retournes à l’école.

Robertson a dû jouer à Dundee United et d’autres équipes dans les divisions basses avant de se rendre à Liverpool

« Je me sentais un peu gêné de retourner à l’école et de devoir le dire à mes amis, tu ne voulais pas leur annoncer la mauvaise nouvelle parce que tu sais comment tu es…

« Tu es un garçon de 15 ans et tu ne veux pas montrer tes faiblesses et tu veux jouer pour le Celtic. »

Semblable à Robertson, Eze a également dû endurer la douleur d’être lâché du club qu’il soutenait dans son enfance et a toujours rêvé de représenter au plus haut niveau.

Le talentueux attaqué a été libéré par Arsenal à l’âge de 13 ans, mais est maintenant l’un des jeunes talents anglais les plus brillants de la Premier League avec Crystal Palace.

«J’ai 13 ans à l’époque, et avant cela, tout le monde se voyait proposer des contrats de deux ans et on m’en offrait un, donc immédiatement, je suis déjà en larmes à ce sujet.

« Alors cette année est maintenant terminée et j’ai été convoqué à une réunion et ils m’ont dit: » écoutez, nous ne pensons pas que vous allez exceller ici »

Je me souviens juste qu’avant même qu’il ait fini de parler, j’étais déjà parti, en larmes.

.

Eze se remet actuellement d’une blessure à long terme mais a montré une immense qualité dans une chemise Palace depuis son arrivée de QPR en août 2020

« Vous essayez de vous retenir, vous essayez d’être reconnaissant, de dire« merci » et d’essayer juste de sortir de là, mais c’était tellement écrasant. Je me souviens juste d’avoir descendu les escaliers et d’avoir pensé que c’était le pire.

«Ma mère, elle était là avec moi et elle était extrêmement bouleversée alors c’était comme, où vas-tu à partir d’ici?

« Arsenal étant le club que j’ai soutenu et l’équipe qui me tient à cœur en ce moment, je me dis ‘wow, quelle est la prochaine étape ? Qu’est-ce que je fais même? Où est-ce que je vais?’

« C’était un vrai moment de perte à ce moment-là. »

Eze a plutôt été récupéré par les Queens Park Rangers après avoir impressionné lors d’un procès. Il a joué trois saisons complètes avec QPR, marquant 20 buts en 112 apparitions, avant d’être recruté par Crystal Palace en 2020 pour un superbe 17 millions de livres sterling.

Les progrès d’Eze à Selhurst Park ont ​​été freinés par une blessure récente, mais le nouveau n ° 10 du club se prépare pour son retour et est prêt à ajouter à ses performances impressionnantes sous un maillot des Eagles.

.

White profite certainement au maximum de sa présence à Arsenal après avoir subi une déception à l’adolescence

Ces histoires sont trop courantes dans le jeu, bien que ce ne soit pas souvent l’un de ces joueurs rejetés qui signe plus tard pour l’un des plus grands clubs du pays pour un montant énorme de 50 millions de livres sterling et participe à un tournoi majeur avec l’Angleterre.

C’est l’histoire du défenseur central d’Arsenal Ben White, qui a également évoqué ses difficultés après avoir été libéré de Southampton à l’âge de 16 ans.

« Sur le chemin de ma libération, j’ai pleuré un peu », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« J’ai parlé un peu à ma mère et elle m’a dit : ‘Tu veux continuer ? Parce que si ça ne te rend pas heureux, ça ne sert à rien de le faire ».

« Mais j’ai dit à ma mère que je voulais continuer et devenir footballeur professionnel.

«Je pense que c’est difficile quand vous êtes libéré et que vous n’êtes pas recherché.

« Surtout quand vous êtes jeune, c’est difficile à gérer. Je pense que soit tu coules, soit tu nages.

La morale de l’histoire? Continue de nager.