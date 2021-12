Andy Robertson brise le silence sur le carton rouge de Liverpool mais évite un autre débat

Andy Robertson a assumé la responsabilité de son carton rouge contre Tottenham Hotspur, mais a déclaré qu’il valait mieux qu’il ne parle pas des autres incidents qui ont eu lieu contre Liverpool.

Robertson a été fortement impliqué dans le nul 2-2 entre Tottenham et Liverpool le dimanche. Il a aidé le premier but de son équipe avec un centre pour Diogo Jota et a marqué son deuxième avec une tête basse.

Cependant, moins de 10 minutes après son but, Robertson a reçu un carton rouge pour un mauvais défi sur l’arrière latéral de Tottenham Emerson Royal.

Robertson a balancé le Brésilien et l’a pris plutôt que le ballon. L’arbitre l’a initialement réservé, mais a vérifié auprès du VAR et a reçu un carton rouge.

Il n’y a eu aucun changement dans le score après, cependant, les Spurs ayant déjà égalisé au moment où leurs visiteurs sont tombés à 10 hommes.

La conversation après le match a été dominée par les officiels. Le limogeage de Robertson n’a pas trop divisé les opinions, mais le fait que Harry Kane n’ait pas été expulsé pour un défi contre le capitaine écossais en première mi-temps a soulevé des questions.

Robertson a maintenant rompu son silence sur ce qui s’est passé, faisant allusion au mécontentement de son club face à l’incident de Kane, mais s’attribuant la responsabilité de son propre carton rouge.

L’arrière gauche a posté sur Instagram : « J’ai été élevé pour assumer la responsabilité lorsque vous avez fait quelque chose de mal et je dois admettre que mon défi était médiocre et mal jugé. Mon erreur en leur donnant la chance de prendre la décision. Vidé !

« Il vaut probablement mieux que je ne parle pas des autres choses dans le match, à part pour dire à quel point je suis fier du reste de l’équipe. À part moi, les garçons étaient de classe différente dans des circonstances incroyablement difficiles.

« Soutenir l’irréel aussi dans les moments difficiles ! J’aurais aimé pouvoir le récompenser par une victoire ! »

Klopp n’avait rien à redire sur le rouge Robertson

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a exprimé son mécontentement envers l’arbitre Paul Tierney dans ses interviews d’après-match.

Il était catégorique sur le fait que Kane aurait dû être expulsé pour sa faute sur Robertson. Mais quant au renvoi de son propre joueur, il a accepté que c’était la bonne décision.

Lorsqu’on lui a demandé si Kane aurait dû être expulsé, Klopp a répondu: « Oui, définitivement.

« Vous pouvez donner un carton rouge à Robbo. Ce n’est pas le défi le plus intelligent, mais c’est certainement un carton rouge. Aucun doute là dessus.

« Sa jambe était en l’air, c’était une pure coïncidence. Harry ne peut pas le juger. Si la jambe de Robbo est au sol, c’est une jambe cassée.

«Nous avons un VAR assis là et il pense revoir Robertson. C’est bien pour ça qu’il est là. Mais qu’a-t-il fait dans cette situation ?

