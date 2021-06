Andy Robertson évalue la performance de Billy Gilmour lors du match nul de l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020

Andy Robertson a salué Billy Gilmour pour sa performance lors du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre (ITV/.)

Andy Robertson pense que Billy Gilmour a un “avenir énorme” après que le milieu de terrain de Chelsea a impressionné l’Écosse lors de son match nul et vierge contre l’Angleterre à Wembley vendredi soir.

L’Angleterre a eu du mal à trouver son rythme lors de son deuxième match du Groupe D alors que l’Écosse a réussi à marquer un point.

Gilmour a obtenu son premier départ senior pour l’Écosse pour le match et a été nommé homme du match pour son excellente performance au cœur de leur milieu de terrain.

Le résultat laisse l’Ecosse besoin d’une victoire contre la Croatie lors de son dernier match du Groupe D mardi, tandis que l’Angleterre doit battre la République tchèque pour terminer en tête du groupe.

Lorsqu’on lui a demandé où il avait évalué la performance de Gilmour, Robertson a déclaré à ITV: “Juste là-haut.

«Je lui ai parlé à l’hôtel aujourd’hui et je l’ai juste regardé et pour être juste envers Billy, rien ne le dérange.



Billy Gilmour a été nommé homme du match pour sa prestation contre l’Angleterre (.)

« C’est pourquoi je pense qu’il peut avoir autant de sélections qu’il le souhaite pour l’Écosse.

«Il a un énorme avenir devant lui, mais l’ici et maintenant est également très bon.

“Aujourd’hui, lui et Callum McGregor, tous deux dans le rôle principal, étaient magnifiques.”

Plus : Chelsea FC



Parlant de la performance de Gilmour après le match, le manager écossais Steve Clarke a déclaré: “Nous savions avant de le mettre en jeu qu’il pouvait jouer.

“C’est juste le bon moment, ce soir était son grand moment et il l’a pris et personne n’en a été surpris, certainement pas dans notre camp.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();