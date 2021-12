Andy Robertson fait une blague sur la statue de Divock Origi alors que Jurgen Klopp salue la «légende» mais révèle des regrets pour la star de Liverpool après un but gagnant héroïque contre les Wolves

Andy Robertson a plaisanté en disant qu’il emmènerait ses petits-enfants à la statue de Divock Origi après le but héroïque de l’attaquant de Liverpool contre les Wolves.

Origi, pas un titulaire régulier mais si souvent l’homme des Reds pour la grande occasion, a produit un autre moment emblématique alors que sa frappe dans les arrêts de jeu a permis à Liverpool de remporter de façon spectaculaire les trois points à Molineux.

.

Origi a fait preuve d’un grand sang-froid pour virer Liverpool en tête tardivement

.

Cela a déclenché des scènes jubilatoires parmi les joueurs et les fans de Liverpool

Le Belge joue le second violon derrière Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane et Diogo Jota, mais ses buts cruciaux l’ont fait adorer par les fans de Liverpool de loin.

Et il est clair qu’il est bien aimé dans le vestiaire car Robertson a suggéré en plaisantant qu’une statue d’Origi devrait être érigée en son honneur.

Robertson a tweeté : « WOW ! Sentiment irréel. C’était une bagarre mais c’est pourquoi nous nous battons toujours jusqu’à la fin Levant les mains.

« PS J’emmènerai mes petits-enfants visiter la statue de Divock Origi un jour WHAT A MAN, Red heart #YNWA »

Twitter @andrewrobertso5

Les fans de Liverpool peuvent-ils réaliser la statue d’Origi ?

Jurgen Klopp a fait écho aux sentiments de Robertson en saluant la « légende » Origi, cependant, l’Allemand a semblé regretter de ne pas avoir commencé plus souvent le joueur de 26 ans.

Klopp a déclaré à Sky Sports: « Divock Origi, la légende, l’a terminé et c’est une belle histoire.

« C’est un attaquant incroyable, pour différentes raisons, il n’a pas joué aussi souvent mais j’espère qu’un jour il trouvera un manager qui le joue plus que moi.

« Il est l’un des meilleurs finisseurs que j’aie jamais vu de ma vie. Dans cette belle équipe, avec notre [front] Troisièmement, il ne joue pas tout le temps mais c’est un garçon très positif, il aime le club, veut contribuer et il l’a fait d’une manière incroyable.

.

Origi s’est offert un câlin bien mérité à Klopp quelques instants après la fin du match

« Les autres résultats ne sont pas vraiment importants, nous voulons juste gagner des matchs de football. Nous avons joué il y a trois jours et le derby [against Everton] est facile de se concentrer car c’est le jeu de l’année, puis nous redémarrons la machine et j’aime la façon dont nous nous sommes battus aujourd’hui.

Invitez les fans de Liverpool à lancer un financement participatif pour faire de la statue d’Origi une réalité !

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.