Andy Robertson fournit une mise à jour encourageante sur les blessures après que la star de Liverpool a été aperçue en train de quitter l’hôpital avec une botte de protection

Andy Robertson a confirmé qu’il avait subi “des dommages aux ligaments” après avoir boitillé lors d’un match amical de pré-saison contre l’Athletic Bilbao dimanche.

Les Reds transpiraient sur la condition physique du défenseur après qu’il eut souffert de douleurs considérables après avoir semblé mal rouler sa cheville droite contre l’équipe espagnole.

Robertson a tiré des hoquets exaspérés du Kop lorsqu’il est tombé blessé

Le capitaine écossais a pu sortir du terrain en boitant avec de l’aide, mais les scènes étaient très préoccupantes pour Liverpool quelques jours seulement avant son premier match de Premier League contre Norwich.

Le joueur de 27 ans n’a raté aucun match de championnat la saison dernière, mais il manquera désormais le début de la saison après que les scans aient révélé l’étendue de la blessure – bien qu’il évitera heureusement d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale.

La nouvelle sera un soulagement majeur pour le patron des Reds, Jurgen Klopp, qui ne sera sans Robertson qu’à court terme par opposition à long terme.

Merci à tous pour vos gentils messages et votre soutien. L’analyse ne suggère rien de trop important, mais il y a des lésions ligamentaires qui devront être réparées. Je vais greffer tous les jours pour pouvoir aider à nouveau l’équipe le plus tôt possible. Bonne chance aux garçons qui jouent ce soir #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS

– Andy Robertson (@andrewrobertso5) 9 août 2021