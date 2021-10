Andy Robertson ne se soucie pas de savoir si vous êtes Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, le défenseur de Liverpool affrontera tous les arrivants alors qu’il sécurise sa place dans le cœur des supporters

Le favori des fans de Liverpool, Andy Robertson, a gagné une place dans le cœur de Kopites il y a longtemps pour son engagement chaque fois qu’il enfile cette chemise rouge.

L’arrière gauche a rejoint la révolution de Jurgen Klopp depuis Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling en 2017, et s’est depuis imposé comme l’un des premiers noms de la feuille d’équipe en jouant un rôle essentiel dans le récent succès de Liverpool.

Robertson a été le premier à affronter Ronaldo après son coup de pied sur Jones

L’Écossais a eu une rencontre similaire avec Messi, accumulant des incidents avec la paire qui est considérée comme le plus grand joueur de ce siècle

Et sur le terrain, il se moque de savoir si c’est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qu’il affronte, il ne fera aucun prisonnier. Il n’est certainement pas impressionné par la réputation.

Avec Liverpool 3-0 en première mi-temps et en route vers une victoire 5-0 contre ses rivaux féroces Manchester United à Old Trafford, Cristiano Ronaldo a bizarrement été expulsé à Curtis Jones.

Robertson a été le premier à sauter à la défense de son coéquipier, donnant à Ronaldo un reproche avant que Virgil van Dijk n’intervienne avec une barge d’épaule.

L’Ecossais a ensuite poussé Bruno Fernades, le laissant lui et Fred être pris en charge par son coéquipier Ibrahima Konate.

Ronaldo a abattu Jones d’un coup de pied et a tiré dans un autre alors que le jeune était au sol

Robertson s’est dirigé directement vers la légende de United pour lui donner un reproche

L’Ecossais est rapidement passé à Fernandes, le laissant à son coéquipier Konate

Avec l’imposant défenseur laissé pour s’occuper de lui et Fred

Robertson, 27 ans, a ébouriffé les plumes de Messi lors du retour épique de Liverpool 4-0 contre Barcelone en 2019 après avoir perdu 3-0 au match aller.

Les Reds sont passés de la demi-finale à Tottenham 2-0 à Madrid et à remporter leur sixième Coupe d’Europe, mais le ton a été donné dès le début lorsque Robertson et Messi se sont rencontrés.

Liverpool a tout mis en œuvre dès le départ, Fabinho volant vers Messi, le laissant lui et Robertson au sol

Les deux sont tombés du défi de donner le ton

Robertson était un peu trop content de l’intervention opportune et lourde de son coéquipier, exprimant son enthousiasme sur Messi

Robertson suivait l’Argentin qui chargeait vers le but de Liverpool, et Messi a été renversé par un tacle brutal du milieu de terrain Fabinho.

Ils se sont tous les deux retrouvés en tas sur le sol avec le dos gauche droit sur ses pieds et ébouriffant les cheveux de la star de Barcelone alors qu’il était assis sur le sol.

La paire a eu un désaccord hors du ballon peu de temps après, le capitaine Jordan Henderson et l’arbitre devant intervenir alors que Messi reproduisait la poussée.

Messi était furieux de son traitement et la paire a eu la chance d’éviter les cartons jaunes

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que Divock Origi marque le premier match de Liverpool, avec l’une des nuits les plus intenses d’Anfield dans l’histoire.

Cependant, Robertson a ensuite regretté le moment, affirmant que c’était la seule partie du match qu’il n’aimait pas regarder en arrière.

« Je repense à ce moment avec Messi comme un regret. Je n’aime pas le voir. Quand je l’ai vu par la suite, j’ai été vidé », a-t-il déclaré.

«Nous avions tous l’attitude ce jour-là que rien ne nous empêchait d’arriver à cette finale et nous avons créé cette atmosphère autour du stade et moi et Fabinho le suivions et il y avait un enchevêtrement de jambes et nous étions sur le sol. Faire ça au plus grand joueur qui ait jamais joué… »

Robertson regrette sa poussée

Mais cela aurait pu avoir l’impact souhaité car Messi et Barcelone ont été en quelque sorte tenus à l’écart de la feuille de match, n’ayant besoin que d’un seul but pour progresser.

« Je n’ai que du respect pour lui et Barcelone, mais nous sommes entrés dans ce match avec l’attitude que nous étions 3-0, nous avions besoin d’un miracle, nous avions besoin de quelque chose de spécial et si cette petite chose empêchait le meilleur joueur du monde de jouer à son plus haut potentiel.

« Mais je le regrette. Ce n’est pas moi en tant que personne. Ce n’est pas ma personnalité. Mais cette nuit-là, il s’est passé beaucoup de choses dont vous ne vous souvenez pas vraiment.

Reste à savoir si Robertson s’excusera auprès de Ronaldo pour avoir expulsé Curtis Jones, 20 ans.