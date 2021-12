Andy Robertson s’exprime après un carton rouge lors du match nul de Liverpool contre les Spurs

Andy Robertson a été expulsé dans la seconde moitié du match nul de Liverpool avec Tottenham (AP)

Andy Robertson admet que son tacle de carton rouge lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Tottenham était « mauvais et mal jugé ».

Robertson a été expulsé en seconde période pour son défi contre Emerson Royal, même si Liverpool était furieux après que Harry Kane n’ait pas été renvoyé dans les 45 premières minutes pour son tacle sur l’arrière gauche de Liverpool.

L’équipe de Jurgen Klopp a réussi à conserver un point contre les Spurs, mais ils sont désormais à trois points du leader de la Premier League, Manchester City.

« J’ai été élevé pour assumer la responsabilité lorsque vous avez fait quelque chose de mal et je dois admettre que mon défi était médiocre et mal jugé. Mon erreur en leur donnant la chance de prendre la décision. Vidé ! » Robertson a posté sur Instagram après le match.

« Probablement mieux, je ne parle pas d’autres choses dans le match, à part pour dire à quel point je suis fier du reste de l’équipe. À part moi, les garçons étaient de classe différente dans des circonstances incroyablement difficiles.

« Soutenir l’irréel aussi dans les moments difficiles ! J’aurais aimé pouvoir le récompenser par une victoire ! Restez en sécurité, YNWA.

Klopp est également d’accord avec le carton rouge de Robertson, mais était furieux de la décision de garder Kane sur le terrain et de l’appel de l’arbitre Paul Tierney pour refuser le cri de pénalité de Diogo Jota en première mi-temps.

«Nous l’avons vu maintenant et, oui, vous pouvez donner un carton rouge là-bas. Ce n’est pas le plus dur de tous les temps, mais ce n’est pas non plus le plus intelligent », a déclaré Klopp.

«Il le sait et c’est un très bon garçon, mais il l’a un peu perdu, alors ce carton rouge que vous pouvez donner.

« Mais c’est la preuve que le VAR était là aujourd’hui car avant cela, nous pensions qu’il n’était peut-être pas dans son bureau, car les deux autres situations, je pense que nous sommes tous d’accord maintenant que Harry Kane aurait dû voir un carton rouge et il ne l’a pas fait .

«Et la situation des pénalités, M. Tierney m’a dit qu’il pensait que Diogo Jota s’était arrêté exprès, il voulait être touché. Si vous regardez cette situation en arrière, c’est une vue très exclusive et il est vraiment difficile de faire ces choses aussi rapidement. C’était une décision très rapide de sa part, vous pouviez voir qu’il l’avait vu et était directement comme ça.

«Je ne sais pas s’il était préparé pour cela ou quoi que ce soit, mais si vous observez la situation, comment pouvez-vous réagir aussi rapidement? C’est une pénalité claire mais il pense que ce n’est clairement pas une pénalité. Wow.

« Ce sont évidemment deux mauvaises décisions de sa part, je dirais, et une bonne, toutes les trois contre nous. »

