L’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, a officiellement signé un nouvel accord avec le club jusqu’en 2026. La nouvelle n’est pas surprenante, le capitaine écossais rejoignant une liste croissante de joueurs clés à avoir écrit, dont Virgil van Dijk et Trent Alexander. -Arnold.

De retour d’un court passage sur la touche, Robertson espère retrouver sa place de titulaire face à Chelsea, prenant la place de Kostas Tsimikas, qui en a impressionné plus d’un. Une fois de retour, Robertson ne perdra probablement pas sa place en considérant le partenariat d’arrière qu’il a avec Alexander-Arnold.

Andy Robertson signe un nouvel accord avec Liverpool

Ce qui fut dit?

Après avoir écrit un nouveau contrat, Andy Robertson a déclaré à Liverpoolfc.com :

“De toute évidence, lorsque les négociations ont commencé et qu’il semblait que mon avenir allait être ici à plus long terme qu’il ne l’était, alors je pense que ce n’est un secret pour personne que je suis heureux dans ce club.

« Je veux rester dans ce club le plus longtemps possible et prolonger mon séjour, c’est toujours un moment heureux pour moi, pour ma famille. Nous sommes installés ici, nous aimons tout de ce club de football et je suis heureux que le voyage continue.

“Lorsque vous signez pour un club massif, je me souviens encore du jour comme si c’était hier quand j’ai signé ici et évidemment vous avez l’ambition de devenir un joueur régulier pour Liverpool, de gagner des trophées pour ce club, de faire tout le reste sauf le chemin c’est parti a été excellent.

« Mais depuis le tout début de ma carrière, j’ai toujours été du genre à regarder vers l’avenir : c’est du passé, c’est quelque chose que je peux asseoir avec les gens qui veulent m’écouter quand j’ai raccroché mes bottes et pris ma retraite. et je peux leur raconter toutes les histoires que nous avons déjà faites.

“Mais j’en suis certainement un, et je sais que beaucoup de gens sur ce terrain d’entraînement en ce moment sont des gens à regarder vers l’avenir et des gens [who want] pour créer plus d’histoire, plus d’histoires. J’espère que les gens s’ennuieront de moi quand je serai à la retraite et que je pourrai m’asseoir pendant des heures et des heures et leur raconter toutes les histoires !

«Ils sont certainement en train de s’accumuler, mais je veux en faire plus et j’espère évidemment commencer cette saison. Nous voulons faire plus, nous voulons apporter, espérons-le, plus de trophées, plus de bonheur à ce club.

« La seule façon de le faire est de travailler dur et d’avoir la même application que nous avons faite depuis le premier jour. »

