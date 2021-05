Andy Ruíz a dominé Chris Arreola dans le combat de retour

Dans un combat crossover poids lourd, l’ancien champion unifié Andy Ruiz (34-2, 22 KO) a dû survivre à une première frayeur pour remporter une décision unanime en douze rounds sur le vétéran Chris Arreola (38-7-1, 33 KO).

Les résultats étaient 117-110, 118-109, 118-109.

Ils sont tous les deux sortis avec le jab. Les mains plus rapides de Ruiz se sont bien connectées et il a pu éviter les contre-attaques d’Arreola. Ruiz a réussi une combinaison rapide dans la seconde, mais a ensuite été renversé par une contre-attaque en coup droit d’Arreola. Ruiz semblait aller bien et a décroché un rebond sur Arreola pour le repousser. Vers la fin du tour, Arreola a de nouveau frappé à Ruiz.

Arreola a secoué Ruiz au début du troisième tour et était sur le point de le renverser à nouveau. Ils ont échangé de gros coups. Arreola a pu atterrir avec de solides coups de poing alors que ses poings volaient. Ruiz a traqué Arreola, qui est resté sur la défensive et a cherché des contre-attaques. Ils ont échangé à nouveau à la fin du tour avec Ruiz atterrissant bien.

Ruiz était capable de bien boxer dans le quatrième, réussissant de bons coups au corps et de courts coups de poing à la tête. Au cinquième tour, les deux se sont consacrés au choix de leurs coups de poing. Ruiz avait l’avantage avec les meilleurs coups. Les mains rapides de Ruiz atterrissaient au début de la sixième. Il atterrissait avec de solides coups de poing alors qu’Arreola essayait de rentrer.

Au septième, Ruiz s’en sortait mieux et lançait des combinaisons. Au début de la huitième, ils ont échangé des coups, et Ruiz avait le dessus pendant la majeure partie du tour. Ruiz a continué à lancer les meilleurs tirs dans le neuvième, sans qu’Arreola ne réponde beaucoup.

Au cours de la dixième, Ruiz a continué à se connecter avec des coups au corps et des crochets à la tête. Arreola a privilégié son épaule depuis qu’il y a été touché auparavant. Ruiz l’a devancé au onzième avec des tirs solides. Au douzième et dernier tour, Ruiz a devancé Arreola avec de gros coups de poing pendant la majeure partie du tour.