Andy Ruiz a triomphé d’Arreola en démonstration sans douleur ni gloire

Dans ce qui devait être une nuit chaude et émouvante, l’ancien champion du monde mexicain Andy Ruiz (photo) a fait une démonstration insipide si vous voulez, battant le Californien Chris Arreola par décision unanime à Carson California. On attendait beaucoup de voir la réapparition d’Andy Ruiz, qui venait de perdre le titre mondial des poids lourds il y a un an et demi face à l’Anglais Anthony Joshua. On s’attendait également à voir un Ruiz transformé et athlétique en raison du travail effectué par son nouvel entraîneur Eddy Reynoso qui lui a enseigné la technique de la boxe et amélioré son athlétisme en le réduisant de 30 livres.

Arreola, pour sa part, n’avait pas combattu depuis plus d’un an et demi et son dernier combat avait été une défaite contre Adan Kownacki le 3 août 2019. Mais avant cela, Arreola avait mené une campagne dans laquelle il affrontait des rivaux qualifiés. tels que: Wladimir Klischtko, contre qui a perdu en 10 tours contre Ko. et l’actuel champion Anthony Joshua, qui l’a assommé en huit tours; Malgré ces défaites, ce n’est pas n’importe quoi de se battre 18 rounds contre des hommes de cette qualité. Le combat promettait d’être un échange de tirs entre deux hommes agressifs et de puissants puncheurs. Cela semblait présager un combat de nombreuses émotions et même une procédure sensationnelle, mais malheureusement ce n’était pas comme ça.

Le combat

Le premier tour nous a quand même montré Andy Ruiz assez réduit avec une mobilité et de bons mouvements. Chris Arreola avait l’air disposé et disposé à chercher la victoire. Avec ce bon goût, la cloche a sonné et le premier tour s’est terminé. Dans le second, chacun au sein de ses stratégies a été perçu comme étant disposé à accélérer les actions. Un poing isolé et surprenant a fait qu’Andy Ruiz plie les genoux et pose les deux gants sur la toile. L’action a été rapide et a laissé tout le monde froid; même l’arbitre a hésité à compter, Arreola est revenu avec enthousiasme à l’attaque et a compromis Ruiz dans les dernières secondes du tour. Jusqu’à présent, il y a eu des allégations d’un résultat violent de la part des combattants car à partir de ce moment, le combat est devenu monotone et pratiquement unilatéral.

Ruiz a attaqué avec parcimonie tandis qu’Arreola semblait se sauver pour des moments décisifs. Les rounds tombaient avec peu d’action, mais avec la domination d’Andy Ruiz. La fatigue les enveloppait et les actions descendaient en ténor. Le public a demandé à un groupe de challengers plus d’action car les émotions qu’ils avaient anticipées ne les provoquaient pas, ni Arreola ni Ruiz ne semblaient se connaître tous les deux par cœur et les poings, bien que bien lancés, n’atteignaient pas leurs objectifs. La double cloche finale les a surpris dans cette monotonie.

Décision large

Les juges ont voté comme ceci: Lou Morett 118-109, Pat Russel égal 118-109 et Zachary Youn 117-110. Pour Morett et Russel, Arriola n’a remporté que le deuxième tour dans lequel il a renversé Ruiz.

Après ce triomphe, l’ancien champion mexicain est à son tour d’affronter des rivaux plus exigeants et fait partie d’un groupe de challengers de qualité composé d’hommes tels que: Dillian White, Olexander Usyk, «King Kong» Ortiz, Joseph Parker, Olexander Povetkin dont ils restent quelques crans en dessous des trois grands de la division: Tyson Fiury, Anthony Joshua et Deontay Wilder. (Photos: Frank Micelotta / Fox Sports)

Les prochains mois devront définir si Ruiz continue de réduire et de sacrifier la force et la résistance basées sur la vitesse et la technique ou maintient un équilibre qui lui permet d’avoir ces qualités également, nous saurons aussi s’il prête à l’ancien champion mexicain le système d’entraînement. du technicien Eddy Reinoso. Ruiz est en course pour le titre, les autres le diront.