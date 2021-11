Andy Ruiz cherche à reprendre la même conversation que Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder en s’entraînant tranquillement sous Eddy Reynoso et aux côtés de Canelo

La carrière de boxeur d’Andy Ruiz Jr est sur le point d’aller dans l’une des deux directions extrêmement différentes. Soit le poids lourd physiquement transformé rejoint Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Deontay Wilder et l’ancien ennemi Anthony Joshua parmi l’élite de la division. Ou il va être un aussi couru – pire, une merveille d’un combat – perdu parmi le peloton des poids lourds.

Cela peut sembler dramatique, mais seulement deux combats retirés de son KO qui a changé la vie d’AJ et l’avenir de Ruiz est sur le fil du rasoir. Il travaille avec le célèbre entraîneur de Canelo Alvarez, Eddy Reynoso, et le roi livre pour livre lui crie des encouragements à l’entraînement. Il a changé de corps et a perdu plus de 40 livres de graisse en excès.

Eddy Reynoso – Instagram

Ruiz Jr cherche à se reconstruire avec Reynoso, l’entraîneur de Canelo

Le joueur de 32 ans a également visé haut, affirmant qu’il voulait Dillian Whyte, Fury, Wilder ou un troisième combat avec Joshua l’année prochaine. « Je veux combattre tous les meilleurs gars là-bas », a-t-il déclaré sur le podcast Last Stand plus tôt ce mois-ci. « Je veux faire l’impensable. Je veux faire quelque chose comme je l’ai fait avant, mais en plus grand.

Mais la vérité brutale est que le talentueux et rapide Mexicain-Américain sort deux affichages décevants et une troisième mauvaise performance consécutive obligera les fans de combat à se demander sérieusement s’il peut à nouveau être l’un des meilleurs prétendants.

Bizarrement, la victoire – son seul combat de 2021 – est plus troublante que la défaite. Les deux défaites sur les records de Ruiz Jr 34-2 (22 KO) ont des raisons derrière elles. Le premier, une défaite par décision majoritaire en 2016 contre Joseph Parker alors invaincu en Nouvelle-Zélande aurait pu aller dans les deux sens. Vous pourriez plaider en faveur de la victoire de Ruiz.

D’un autre côté, il était difficile de voir Ruiz remporter même une manche lors de sa défaite unilatérale contre AJ en 2019, six mois après avoir assommé le Britannique de 6 pieds 6 pouces dans un bouleversement sensationnel. Mais les raisons étaient claires comme du cristal : sa vie devenait incontrôlable à la suite de la renommée et du succès de cette victoire qui avait changé sa vie, Ruiz s’était à peine entraîné pour le match revanche. Il est arrivé du jour au lendemain, non préparé mais a au moins montré un menton formidable alors qu’il absorbait les bombes à longue portée de Joshua pendant 12 tours.

Dans la foulée, un Ruiz déprimé a gonflé jusqu’à 310 lb (près de 23 pierres). Cependant, plutôt que de devenir le Buster Douglas de cette génération, Ruiz a trouvé la volonté de se consacrer à nouveau au sport en 2020. Il a recherché l’un des meilleurs entraîneurs de boxe et les médias sociaux ont rapidement été inondés d’images de sa perte de poids dramatique alors que Ruiz s’en sortait. des exercices d’entraînement infernaux et perfectionné ses compétences avec Canelo dans les cordes.

Ruiz a terrassé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat

Mark Robinson/Matchroom

Il a perdu le match revanche où il était sensiblement plus lourd

« Tout le monde va voir la différence », a promis Ruiz avant son combat de retour en 2021 contre Chris Arreola. « Tout le monde verra mon travail acharné. »

Ou pas. Au lieu de cela, Ruiz a eu une soirée difficile contre Arreola, expérimenté mais âgé de 40 ans. Renversé au deuxième tour et rattrapé au troisième tour, « The Destroyer » n’a guère été à la hauteur de son surnom, même s’il a largement dominé le reste du combat avec sa vitesse et ses compétences. L’acceptation plutôt que l’adulation était le regard sur le visage de Ruiz alors que sa large victoire par décision était annoncée.

Tout comme une victoire incroyable sur Joshua n’a pas fait de Ruiz un grand poids lourd du jour au lendemain, une victoire inférieure à la moyenne contre Arreola ne le condamne pas à la casse. Mais cela a soulevé des questions embarrassantes. Ce changement de mode de vie, de poids et d’entraîneur allait-il donner les résultats espérés ?

Plus précisément, est-ce que le fait d’arriver à 256 livres signifiait que Ruiz avait perdu trop de volume, trop rapidement ? Comme l’a montré un autre champion des poids lourds qui a lutté avec son poids – Tyson Fury – l’a montré, il y a un endroit idéal pour la taille de chaque boxeur et être beau ne fait pas nécessairement gagner des combats.

Lorsque Fury est revenu sur le ring en 2018, après avoir pris du poids pendant ses années loin du sport, il se battait pour affiner ses compétences émoussées et perdre progressivement du poids. Cependant, à la suite de son tirage au sort passionnant avec Wilder en décembre 2018, il est allé trop loin.

Andy Ruiz Jr – Instagram

Ruiz Jr s’entraîne dur pour son retour

Avant son combat de 2019 avec Otto Wallin, Fury n’avait jamais eu l’air plus fin, atteignant 254 livres (ce qui signifie que le « Gypsy King » de 6 pieds 9 pouces avait perdu 138 livres de son poids le plus lourd – c’est-à-dire l’intégralité d’un Vasiliy Lomachenko). Mais le soir du combat, Fury a lutté contre l’impressionnant Wallin, luttant contre une coupe sauvage pour gagner aux points. Dans la foulée, son père John Fury – pas un homme avec qui on nous donne à discuter – a attaqué l’équipe d’entraînement de Fury et a déclaré que son fils avait perdu trop de poids.

Il a peut-être marqué un point. Fury est revenu à 273 livres pour son prochain combat et a produit une meilleure performance en carrière: matraquer Wilder à vaincre en sept rounds lors de leur deuxième concours.

Fury n’avait pas l’air aussi mince sur la balance mais était clairement plus à l’aise et il y a peut-être une leçon pour Ruiz. S’entraîner dur est vital, mais perdre du poids trop rapidement peut avoir un effet aussi néfaste que de les accumuler. Mis à part les apparences, il existe également un point idéal pour le poids de chaque combattant (même si la hauteur de 6 pieds 2 pouces de Ruiz signifie qu’un volume excessif peut ne jamais l’aider comme il peut le faire Fury).

Le parcours fascinant du 2022 de Ruiz est aussi un test pour Reynoso. Son camp est peut-être l’un des plus acclamés de la boxe avec Canelo et Ruiz, rejoints par le champion du monde des super-plumes Oscar Valdez et l’espoir des poids légers Ryan Garcia. Mais Valdez a connu des difficultés au cours des six derniers mois, avec un test de dépistage positif et une mauvaise performance contre Robson Conceicao, tandis que Garcia n’a toujours pas fait ses preuves contre les meilleurs.

La question sera posée : est-ce que Reynoso est vraiment le prochain super-entraîneur – l’héritier de Freddie Roach ou du regretté Manny Steward – ou est-ce que Canelo rend son entraîneur superbe et il sera incapable de recréer ce remarquable amélioration combat par combat avec un autre boxeur ?

Il est bien sûr trop tôt pour juger le partenariat Ruiz-Reynoso après un combat. Même Steward – le GOAT incontesté pour réinventer les poids lourds en difficulté – ne pouvait pas renverser un combattant en un seul combat. Mais si tous les fans qui ont acheté Ruiz à la suite de son conte de fées KO de Joshua ne doivent pas perdre la foi, il doit éviter un triplé de sorties peu impressionnantes et apporter son A-game en 2022.

ESPN a actuellement Ruiz cinquième dans son classement mondial des poids lourds. Il est la passerelle entre les quatre premiers de Fury, Usyk, AJ et Wilder, et devant le prochain concurrent de tête Whyte. Cela semble juste pour un ancien champion qui a fait preuve de compétences, de puissance et de résilience mais a été entravé par son manque de dévouement. Qu’Andy Ruiz Jr s’intensifie et prenne sa place parmi les meilleurs – ou continue de tomber dans le top 10 – sera décidé lors de ses prochains combats.