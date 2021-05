Andy Ruiz contre Chris Arreola: Andy Ruiz a consommé son changement physique lors de la cérémonie de pesée contre Chris Arreola … 30 livres de moins que contre Joshua!

Andy Ruiz et son impressionnant changement … 50 livres de moins qu’il y a quelques mois. .

La dernière étape avant de retourner sur le ring a été dépassée par Andy Ruiz, qui a réussi ce vendredi à réaliser son impressionnant changement physique et il se déclare prêt à affronter Chris Arreola ce samedi à Los Angeles, en Californie.

Arreola a arrêté l’échelle à 228,6 livres, bien en dessous de ce que je pèse Ruiz, qui l’a fait en 256. Cependant, le poids du Destroyer au début de sa configuration était de 310 livres, qui parle de son évolution depuis qu’Eddy Reynoso a pris les rênes de sa carrière.

«Depuis que je suis arrivé avec Canelo et Eddy, tout était de la discipline, pas seulement sur le ring, mais à l’extérieur. Nous devons faire des changements. Cela aurait pu baisser. Je me sens très fort à 256 ans. Je me sens formidable “, Andy a déclaré après être descendu de la balance.

De plus, Ruiz souligne que le changement de son corps a fait de lui un combattant plus complet: “Aujourd’hui plus rapide et plus explosif, je bouge plus, faire contre. Quand j’étais plus lourd, je ne pouvais pas bouger ni lancer mes coups de poing. À ce poids, je peux tout faire mieux. “

Arreola a également pris le micro et a déclaré: “J’ai travaillé dur tous les jours, j’ai écouté mes entraîneurs. Ce poids ne veut rien dire, ce qui compte, c’est le travail acharné. Je suis prêt pour le combat de demain, plus intelligent que jamais. “

«Je me suis préparé trois fois comme avant car nous savions que j’étais en pleine forme. Ceux qui ont douté auront une grosse surprise. Nous donnerons un grand spectacle demain », a conclu le Californien.