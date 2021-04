Andy Ruíz et Chris Arreola affronteront samedi prochain

L’ancien champion des poids lourds Andy Ruiz est prêt à revenir sur le ring après une préparation ardue sous Eddy Reynoso, l’entraîneur qu’il a rejoint l’année dernière et avec qui il a montré qu’il était dans la meilleure forme physique de toute sa carrière.

Samedi prochain, au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, Ruiz affrontera le vétéran Chris Arreola, dans l’événement principal de la carte Pay Per View qui sera présentée par Fox Sports. Andy se battra à nouveau après un an et demi d’inactivité, car il n’est pas monté sur le ring depuis sa défaite face à Anthony Joshua en décembre 2019.

Arreola vient également d’une perte et d’une inactivité encore plus longue, puisqu’il ne s’est pas battu depuis août 2019, date à laquelle il a perdu une décision face à Adam Kownacki, dans un combat qui a eu lieu au Barclays Center de Brooklyn.