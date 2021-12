Andy Ruiz et Tyson Fury pourraient se battre à Las Vegas en 2022

Conséquence du conflit qui existe avec son compatriote Dillian pourquoi, rival obligatoire, et le World Boxing Council (WBC), Tyson fureur pourrait jouer dans un combat stellaire à Las Vegas au cours de l’année 2022. Et rien de moins qu’avant Andy Ruiz.

C’est ainsi qu’il l’a fait savoir ces dernières heures Bob arum, co-promoteur de Fureur -près de Frank Warren– lors d’une interview avec IFL TV. « Frank Warren et je cherche un autre adversaire pour faire le combat Fureur à Manchester ou à Las Vegas, selon qui est l’adversaire », a déclaré le patron de la société Top Rank.

Dans ce sens, Arum a élevé l’américain Andy Ruiz comme l’un des adversaires possibles de votre client. « Alors on regarde Andy Ruiz comme possibilité, il est disponible ou le grand garçon finlandais, (Robert) Hélène. Ce sont les deux options principales. Je suppose que si c’est Hélène Nous le faisons au Royaume-Uni et si c’était Ruiz, on fait le combat à Las Vegas », a-t-il expliqué.

Fury, 33 ans, n’a pas encore finalisé son combat avec Pourquoi en raison des problèmes dans les négociations pour la distribution de la bourse.

Sur cette question, le champion par intérim Pourquoi demande 10 millions de dollars pour accepter le combat avec Fureur, mais ses représentants ne sont prêts à lui donner que 5,5 millions au maximum.

Jusqu’à présent, les autorités de la CMB ne sont pas intervenues dans les négociations, car, par règlement, Pourquoi il toucherait jusqu’à 45 pour cent du sac.

« Nous avons parlé avec le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, et il a dit, ‘regarde, ça me brise le cœur, cherche un autre rival. Combattez sans le titre WBC. Nous n’allons pas les enlever, faites ce que vous avez à faire », a-t-il révélé. Arum.