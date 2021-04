Andy Ruiz Jr a perdu près de DEUX PIERRES depuis qu’il pesait plus que Tyson Fury avant la défaite d’Anthony Joshua en 2019 et qu’il travaillait avec Saul ‘Canelo’ Alvarez

Andy Ruiz Jr a poursuivi sa perte de poids incroyable en vue de son retour contre Chris Arreola samedi soir.

Le mexico-américain a choqué le monde il y a près de deux ans en arrêtant Anthony Joshua au Madison Square Garden, avant de renoncer à ses ceintures six mois plus tard.

Andy Ruiz Jr était plus lourd que Tyson Fury pour son match revanche avec Anthony Joshua

Ruiz a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons en raison de son incroyable gain de poids pour le match revanche en Arabie saoudite, avec un score de 283 lb (20st 3lbs) après avoir pesé (268lbs) 19st 2lbs à New York. Tyson Fury pesait 273 livres pour son match revanche avec Deontay Wilder, pour mettre cela en contexte.

Sa performance lente dans ce combat a suscité de nombreuses critiques, sa séparation d’avec l’entraîneur-chef Manny Robles révélant une multitude de péchés tels que son style de vie de fête et son manque de régime et d’entraînement.

Cependant, depuis qu’il a rejoint Eddy Reynoso et Saul Canelo Alvarez avant son combat avec Arreola en Californie, le joueur de 31 ans est beaucoup plus maigre et a complètement transformé son régime alimentaire et son régime d’entraînement.

Au cours du week-end, PBC et Fox ont publié des images de Ruiz Jr actuellement au milieu des affirmations selon lesquelles il ne pèse que 257 livres et il a l’air encore mieux que lorsqu’il a commencé sa carrière en tant que jeune au visage frais.

Andy Ruiz Jr a déclaré aux journalistes qu'il pesait actuellement 257 livres, à deux semaines de son retour contre Chris Arreola. Il pesait 268 livres pour le premier combat d'Anthony Joshua et 283 livres pour le match revanche. PBC / FOX a montré cette comparaison d'images lors de leur diffusion hier soir.

Le joueur de 31 ans a l’air en forme avant son retour contre Chris Arreola

Il a déclaré à Fight Hub TV: «J’ai toujours été en surpoids et maintenant j’ai perdu du poids normalement et de la bonne manière; en mangeant bien, pas seulement en portant le costume de sauna, en vous affamant…

«Parce que c’est ce que je faisais à l’époque. Mais maintenant que nous mangeons les bonnes choses, nous travaillons sur les bonnes choses, je me sens incroyable.

«Je peux faire de meilleures choses que je ne pouvais pas faire avant à cause de mon gros ventre, j’avais des chi-chis, j’avais des t *** qui ne me permettaient pas de lancer les bons coups et tout ça.

«Mais maintenant je suis plus motivé, je suis plus dévoué à ce sport et le ciel est la limite.»