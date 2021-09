Andy Ruiz Jr a révélé qu’Anthony Joshua lui avait envoyé des DM après leur revanche, ce qui l’a inspiré à revenir sur le ring

in

Andy Ruiz Jr avait précédemment révélé que son rival Anthony Joshua lui avait envoyé des messages directs sur Instagram après leur revanche en décembre 2019.

L’ancien champion du monde des poids lourds a stupéfait tout le monde lorsqu’il a éliminé AJ à New York pour remporter les ceintures WBA, IBF et WBO en juin de la même année.

Joshua a été soumis par Ruiz Jr pour la première fois

Joshua a dominé Ruiz Jr dans le match revanche

Cependant, Ruiz Jr a pesé plus d’une pierre de plus pour son match revanche en Arabie saoudite après des mois de fête et de mauvaise préparation.

En conséquence, il a été confortablement outboxé et a perdu ses ceintures.

Le Mexicain-Américain a déclaré qu’il avait lutté contre la dépression par la suite et qu’il avait gonflé jusqu’à 320 livres.

Une lumière brillante pour lui au cours de cette période a cependant été les messages de soutien qu’il a reçus de son rival, qui doit maintenant affronter Oleksandr Usyk samedi soir.

AJ a eu des mots gentils pour Ruiz Jr après l’avoir battu

La paire a gardé sa classe avant et après leurs deux combats

N’ayant connu que récemment la défaite pour lui-même, AJ a décidé de consoler son adversaire.

Ruiz Jr a révélé au Mail : « Il y a eu quelques messages.

«Nous disions juste que je rebondirais, que je suis un grand combattant.

« Je n’ai que de l’amour pour lui. Je n’ai pas de rancune.

Ruiz Jr était en piteux état pour le match revanche de l’AJ mais a maintenant perdu 40 livres

La pandémie de coronavirus a retardé le retour sur le ring de Ruiz Jr, mais est finalement revenu et a battu Chris Arreola en mai.

Il s’est associé à l’entraîneur de Canelo Alvarez, Eddy Reynoso, et a perdu beaucoup de poids à l’entraînement pour ce retour.

Ruiz Jr a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Tout ce travail acharné et ce dévouement vont payer l’homme.

« Je suis fatigué mec, tu me vois faire tous ces putains d’exercices mec ? Mais, comme je l’ai dit, tout ce travail acharné et ce dévouement vont payer.

« Tout le monde verra la différence. Tout le monde va voir mon travail acharné, c’est de ça dont il s’agit.

«Je suis prêt pour mon prochain combat. Je suis prêt, excité, prêt à prouver que tout le monde a tort.

“J’ai dû perdre 40 livres [2st 12lbs]. Après mon combat contre Anthony Joshua, ma défaite en Arabie Saoudite, j’ai gagné à aimer 310lbs [22st 2lbs].

«J’étais déprimé, j’étais en colère contre moi-même parce que je savais que j’aurais dû m’entraîner, je savais que j’aurais dû faire mieux lors de mon dernier combat, mais il n’est jamais trop tard. C’est maintenant le début de voir le vrai et nouveau Andy Ruiz Jr.

