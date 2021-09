Andy Ruiz Jr envoie un court message félicitant Oleksandr Usyk pour la victoire d’Anthony Joshua alors que l’Ukrainien devient le deuxième homme à battre AJ après Ruiz Jr lui-même

in

Andy Ruiz Jr a félicité Oleksandr Usyk d’avoir suivi ses traces et d’être devenu la deuxième personne à battre Anthony Joshua samedi.

Le champion poids lourd unifié de Grande-Bretagne a été éliminé et détrôné par l’Ukrainien, qui a réalisé une magnifique performance pour entrer dans l’histoire au Tottenham Hotspur Stadium.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a été bien battu par Usyk

La vitesse, le mouvement et la précision d’Usyk ont ​​troublé AJ toute la nuit.

Joshua a eu des moments de succès tout au long du combat, mais n’a pas pu le maintenir assez longtemps pour sortir victorieux.

Usyk a finalement surclassé Joshua et l’a mis sur pied lors du dernier tour, la cloche sauvant AJ d’être mis KO.

Les scores étaient de 117-112, 116-112, 115-113, couronnant Usyk un roi du monde à deux divisions alors que l’ancien champion cruiserweight s’emparait des titres des poids lourds WBA, IBF et WBO.

Ed Mulholland/Salle de match

Ruiz a terrassé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat

C’était la deuxième défaite professionnelle de Joshua.

Le premier est venu par KO aux mains de Ruiz Jr en 2019.

Six mois plus tard, AJ a surclassé le Mexicain-Américain dans son match revanche et a regagné ses ceintures.

Ruiz Jr a réagi à la victoire d’Usyk en disant simplement : « Félicitations à Oleksandr Usyk. Il a fait son truc. Félicitations frère.”

