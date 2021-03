Andy Ruiz Jr a répondu aux nouveaux commentaires intéressants d’Anthony Joshua sur leur premier combat.

Le champion unifié des poids lourds n’a fait aucune excuse au lendemain de sa première défaite en carrière contre le Mexicain en juin 2019 et a continué à regagner ses titres lors de leur match revanche six mois plus tard.

Ed Mulholland / Salle de match Ruiz a frappé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat

AJ a dit qu’il pensait que Ruiz Jr avait bénéficié d’un « coup de poing chanceux envoyé par les dieux » dans une interview qui a eu lieu entre les deux combats, mais n’a jamais soutenu les affirmations de fans qui ont dit qu’il n’était « pas lui-même » sur le ring. nuit.

Certains observateurs ont regardé Joshua sur son ring et ont insisté sur le fait qu’ils avaient remarqué des différences en lui avant la première cloche.

Le Britannique a rejeté ce discours… jusqu’à maintenant.

Joshua a simplement déclaré à JD Sports cette semaine: «Le premier combat de Ruiz, je sais que ce n’était pas moi.

« Vous pouvez voir sur le ring marcher et moi debout sur le ring, ce n’était pas moi. »

Ed Mulholland / Salle de match Joshua a mâché son gomme lors de la marche sur le ring

Interrogé sur ces remarques, Ruiz Jr a déclaré à Little Giant Boxing: «Vous savez quoi? Il peut dire ce qu’il veut.

«Le principal est que j’ai gagné [against] lui de manière spectaculaire.

«Dans le deuxième combat, quelle était son excuse? Il n’avait pas vraiment l’air bien.

«J’étais à moitié en forme et nous avons quand même parcouru la distance. Il ne m’a pas fait de mal.

Mikey Williams / Meilleur classement Ruiz veut affronter Wilder et Fury

Un combat de trilogie entre les deux n’est pas sur les cartes pour l’instant car AJ finalise un combat incontesté contre Tyson Fury.

Pendant ce temps, Ruiz Jr a été vanté pour une confrontation avec Deontay Wilder.

Interrogé sur cette possibilité, il a conclu: «Bien sûr. Tout le monde parle de ce combat.

«J’adorerais combattre Wilder… et Tyson Fury.»

Ruiz Jr sera de retour contre Chris Arreola le 24 avril.