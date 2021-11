Andy Ruiz Jr a donné un aperçu fascinant de ce que c’est que de s’entraîner aux côtés de Canelo Alvarez.

Le poids lourd américano-mexicain s’est associé à Canelo et à son entraîneur Eddy Reynoso pour son combat de retour plus tôt cette année.

Ruiz Jr cherche à se reconstruire avec Eddy Reynoso, l’entraîneur de Canelo

Il s’entraîne maintenant dans le but de devenir deux fois champion du monde des poids lourds, et son camarade de gym livre pour livre tient à ce qu’il atteigne cet objectif.

Ruiz Jr a déclaré au Last Stand Podcast : « Il motive tout le monde parce que nous voulons tous être comme lui, n’est-ce pas ?

«Nous voulons tous être livre pour livre, nous voulons tous être exactement à sa place.

«Mais nous ne pouvons pas être dans cette position si nous ne mettons pas tout ce travail acharné et ce dévouement.

« C’est exactement ce qu’il nous montre.

« Il ne se contente pas de me montrer, il montre d’autres champions qui sont ici.

« C’est une bénédiction d’être à leurs côtés…

Canelo est allé en Arabie saoudite pour soutenir Ruiz Jr dans son match revanche avec Anthony Joshua, mais est parti déçu

«C’est juste un travailleur acharné, c’est un travailleur acharné.

« La volonté de vouloir être le meilleur.

« Quand je m’entraîne, il me crie dessus et me dit : ‘Allez, tu dois t’entraîner plus fort, tu dois faire les choses comme je le fais.’

« Je ne peux pas me mettre en colère, je ne peux rien dire en retour parce que c’est l’homme en ce moment. »

Canelo et Plant ont échangé des coups lors de leur première conférence de presse

Samedi soir, Canelo affronte Caleb Plant pour les titres mondiaux incontestés WBA, WBC, IBF et WBO des super-moyens.

« Je pense que ça va être un sacré combat », a déclaré Ruiz Jr.

« Nous ne pouvons rien enlever à Caleb Plant, mais je pense que Canelo sera l’homme le plus grand, l’homme le plus fort.

« C’est juste un contre-coup de poing incroyable et il est toujours le premier et le dernier. »