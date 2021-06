Andy Ruiz Jr révèle un échange de DM avec Eddie Hearn à propos de la trilogie d’Anthony Joshua après l’effondrement du combat contre Tyson Fury

in

Andy Ruiz Jr a de nouveau demandé au DMd Eddie Hearn de se battre avec Anthony Joshua.

En 2019, AJ devait affronter Jarrell Miller à New York, mais l’Américain a échoué à plusieurs tests de dépistage de drogue et a donc perdu.

Ruiz a terrassé Joshua quatre fois et l’a arrêté au septième round de leur premier combat

Après avoir entendu cette nouvelle, Ruiz Jr a envoyé un message célèbre au promoteur d’AJ Hearn et lui a demandé l’opportunité.

Sa campagne a été couronnée de succès et il a ensuite battu le Britannique à quatre reprises et remporté ses titres dans un bouleversement historique au MSG.

Dans leur match revanche six mois plus tard, Joshua a complètement outboxé Ruiz Jr et a retrouvé ses ceintures.

Le Mexicain-Américain est revenu sur le ring avec une victoire sur Chris Arreola au début du mois dernier.

Joshua a dominé Ruiz dans le match revanche

AJ se dirigeait apparemment vers un affrontement incontesté avec son rival britannique Tyson Fury, mais celui-ci s’est effondré au milieu du mois de mai.

Ruiz Jr a de nouveau vu une opportunité.

Il a expliqué sur le podcast Hotboxin’ : « J’ai envoyé un message à Eddie Hearn.

« Je lui ai dit : ‘Hé, qu’est-ce qui se passe avec la trilogie, moi et Anthony Joshua ?’

“La seule chose qu’il a écrite était des visages inquiets et ‘Deja vu’.”

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Hearn a précédemment confirmé l’échange à iFL TV et a déclaré: “Il y a pas mal de [options].

« Si tu vas en Amérique, il m’a déjà envoyé un message, c’est comme du déjà vu, Andy Ruiz.

“Il m’a envoyé un message sur Instagram et m’a dit:” Je suis prêt, faisons-le, AJ contre Ruiz III. “”

Malheureusement pour Ruiz Jr, Joshua semble prêt à affronter Oleksandr Usyk, un obligatoire de la WBO, le combat étant prévu pour le 18 ou le 25 septembre à Londres.