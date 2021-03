Andy Ruiz Jr révèle une transformation corporelle de perte de poids de 40 lb avec l’entraîneur Canelo Alvarez, dit qu’il a gonflé jusqu’à 22 pierres après la perte d’Anthony Joshua et appelle Tyson Fury

Andy Ruiz Jr a démontré les effets du travail acharné dans le gymnase avec une nouvelle silhouette allégée avant son retour sur le ring de boxe.

L’ancien champion du monde des poids lourds a stupéfié tout le monde lorsqu’il a éliminé Anthony Joshua pour réclamer les ceintures WBA, IBF et WBO en juin 2019.

Ruiz Jr était dans une forme lamentable pour le match revanche de l’AJ mais a maintenant perdu 20 livres

Cependant, il a pesé plus d’une pierre de plus pour leur revanche en Arabie saoudite après des mois de fête et une mauvaise préparation.

En conséquence, il a été envoyé par Joshua, a perdu ses ceintures et ne s’est pas battu depuis.

Maintenant, il s’est joint à l’entraîneur de Canelo Alvarez Eddy Reynoso et a montré sa perte de poids.

Ruiz Jr a déclaré sur sa chaîne YouTube: «Tout ce travail acharné et ce dévouement vont payer l’homme.

Mark Robinson / Matchroom Boxing Royaume-Uni

Ruiz Jr était champion WBA, IBF et WBO, mais AJ a repris les ceintures

«Je suis un homme fatigué, tu me vois faire tous ces putains d’exercices? Mais, comme je l’ai dit, tout ce travail acharné et ce dévouement vont porter leurs fruits.

«Tout le monde verra la différence. Tout le monde va voir mon travail acharné, c’est de ça qu’il s’agit.

«Je suis prêt pour mon prochain combat. Je suis prêt, excité, prêt à prouver que tout le monde a tort.

«J’ai dû perdre 40 livres [2st 12lbs]. Après mon combat contre Anthony Joshua, ma défaite en Arabie Saoudite, j’ai gagné jusqu’à 310lbs [22st 2lbs].

«J’étais déprimé, j’étais en colère contre moi-même parce que je savais que j’aurais dû m’entraîner, je savais que j’aurais dû faire mieux lors de mon dernier combat, mais il n’est jamais trop tard. C’est maintenant le début de voir le vrai et nouveau Andy Ruiz Jr…

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a la ceinture WBC, que Ruiz Jr n’a jamais détenue

«J’avais tout, les ceintures, mais j’ai pris cette merde pour acquis.

«Maintenant, c’est plus de motivation, être ici avec plus de champions, des gens qui sont dévoués, je suis ravi d’être ici.

«Dans mes autres combats, je pesais 270 livres, 280 livres et je devais perdre 20 livres juste pour prendre mon poids.

«Je le ferais toujours de la mauvaise façon, j’utilisais du plastique, j’essayais de perdre du poids à la dernière minute, je me vidais.

« Je suis prêt à récupérer mes ceintures, pas seulement mes ceintures, je viens pour toi Tyson Fury – j’ai besoin de ce WBC. »

Eddy Reynoso – Instagram

Ruiz Jr s’entraînera désormais aux côtés de Canelo avec Eddy Reynoso

Reynoso a déclaré à Behind The Gloves: «Il pèse environ 20 livres. Et il a aussi plus de muscle.

«Il n’est pas aussi gros qu’avant. Il bouge beaucoup mieux ses hanches et cela l’aide à se déplacer sur le ring…

«Il travaille vraiment dur.

«Il essaie de se battre en avril, mais ce n’est pas encore confirmé.

«Le changement a aidé à entrer dans ce camp. Nous savons qu’il peut bien faire et je peux vous assurer qu’il sera à nouveau champion du monde.

Reynoso entraîne plusieurs combattants de classe mondiale

L’écurie d’Eddy Reynoso

Andy Ruiz Jr (ancien champion du monde des poids lourds)

Canelo Alvarez (Champion du monde à quatre poids)

Oscar Valdez (Champion du monde à deux poids)

Julio Cesar Martinez (Champion du monde poids mouche)

Ryan Garcia (prétendant léger)

Frank Sanchez (prétendant poids lourd)

L’écurie de Reynoso est maintenant l’une des plus fortes en boxe avec plusieurs champions du monde et meilleurs prétendants s’entraînant dans son gymnase.

Le retour de Ruiz Jr est désormais prévu pour le 1er mai contre Chris Arreola.

Pendant ce temps, Deontay Wilder a également été lié à un combat printemps / été, qui serait son premier depuis la défaite contre Tyson Fury.

Si Ruiz Jr et Wilder reviennent à la victoire, de nombreux fans espèrent qu’ils seront jumelés dans un affrontement massif contre les poids lourds plus tard cette année.