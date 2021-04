Andy Ruiz Jr semble changer la prédiction d’Anthony Joshua contre Tyson Fury et soutient maintenant AJ pour gagner, à condition qu’il utilise des tactiques spécifiques

Andy Ruiz Jr a apparemment changé d’avis sur qui allait gagner quand Anthony Joshua et Tyson Fury se battront.

Les rivaux britanniques des poids lourds ont signé des contrats pour leur combat incontesté pour le titre des poids lourds avec juste l’accord de site à finaliser.

Mark Robinson / Salle de match

Ruiz Jr a combattu AJ deux fois en 2019

Ruiz Jr a conquis AJ pour les titres WBA, IBF et WBO par KO au septième round lors de leur premier combat en 2019, mais a été complètement exclu lors du match revanche six mois plus tard.

Fury a ensuite détrôné Deontay Wilder pour remporter le titre WBC.

Depuis, Joshua s’est défendu en éliminant Kubrat Pulev fin 2020, mais cette performance n’a pas impressionné Ruiz Jr.

Interrogé sur la perspective d’AJ combattant maintenant Fury, Ruiz Jr a d’abord déclaré à Little Giant Boxing en février: «Je pense que ce sera un combat intéressant.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a une ceinture tandis qu’AJ en a trois – le gagnant repartira avec les quatre

«J’ai combattu Anthony Joshua, je n’ai pas combattu Tyson Fury. Tyson Fury a un vrai style, il est grand, il se bat grand.

«Je vois un peu Tyson Fury gagner ce combat. Je n’ai pas été trop impressionné par la dernière performance d’Anthony Joshua, mais il a fait le travail.

«Je pense que Tyson Fury pourrait peut-être l’attraper, cela dépend de sa maladresse.

« S’il boxe – Anthony n’a combattu personne qui boxe et se déplace, alors nous verrons. »

Joshua a dominé Ruiz lors du match revanche

Cependant, dans une nouvelle interview, il semble que son opinion ait complètement changé.

Ruiz Jr a maintenant déclaré au Mail, interrogé sur le combat: «Fury a un style vraiment étrange.

« Je sens que si Joshua ne boxe pas – comme il l’a fait pour moi – et avance, lance ses combinaisons, je pense qu’Anthony remportera la victoire. »