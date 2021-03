Andy Ruiz Jr sur la perte de poids incroyable depuis la défaite contre Anthony Joshua et quelle différence il pense que cela fera dans le combat de Chris Arreola

Andy Ruiz Jr a affirmé que ses « seins » l’avaient empêché de lancer les « bons coups de poing » lors de sa défaite contre Anthony Joshua.

Le boxeur mexicain avait choqué le monde en battant Joshua pour ses ceintures poids lourds WBA, IBF et WBO en juin 2019, mais avait perdu par décision unanime lors d’un match revanche six mois plus tard.

Mark Robinson / Salle de match

Ruiz Jr n’était pas en forme pour le match revanche de l’AJ

Ruiz, qui n’a pas boxé depuis sa défaite en Arabie saoudite, fera son retour sur le ring lorsqu’il affrontera Chris Arreola en mai.

Ruiz a subi une transformation corporelle incroyable, qui lui a permis de perdre 40 livres, car il a révélé que son poids était un facteur énorme dans sa défaite face à Joshua.

Il a déclaré à Fight Hub TV: «Perdre de mon dernier combat contre Anthony Joshua, c’était dévastateur, parce que je n’ai pas fait les choses que j’étais censé faire.

«Je regarde en arrière en ce moment et je me dis, ‘putain, si j’étais resté dévoué, si j’étais resté discipliné et fait les bonnes choses que j’étais censé faire…’

«Et c’était le combat le plus important de ma vie… mais maintenant c’est totalement différent. Maintenant, j’ai raison, j’ai un excellent entraîneur, donc nous sommes juste prêts pour le 1er mai.

«J’ai toujours été en surpoids et maintenant que j’ai perdu du poids normalement et de la bonne manière en mangeant correctement, pas seulement en portant le costume de sauna, en me privant de faim.

«Parce que c’est ce que je faisais à l’époque. Mais maintenant que nous mangeons les bonnes choses, nous travaillons sur les bonnes choses, je me sens incroyable.

«Je peux faire de meilleures choses que je ne pouvais pas faire avant à cause de mon gros ventre, j’avais des chi-chis, j’avais des seins qui ne me permettaient pas de lancer les bons coups et tout ça.

«Mais maintenant je suis plus motivé, je suis plus engagé dans ce sport et le ciel est la limite.»