Andy Ruiz Jr survit tôt à un renversement pour battre Chris Arreola après avoir perdu deux pierres depuis la défaite d’Anthony Joshua et pourrait combattre Deontay Wilder ensuite

Andy Ruiz Jr a survécu à un renversement au deuxième tour pour remporter son combat de retour contre Chris Arreola samedi soir.

Le Mexicain-Américain est revenu sur le ring pour la première fois depuis décembre 2019 lorsqu’il a perdu son match revanche et ses titres mondiaux contre Anthony Joshua.

Un Andy Ruiz Jr beaucoup plus maigre a gagné aux points samedi soir

C’était un Ruiz beaucoup plus maigre que nous avons vu sur le ring alors qu’il jetait deux pierres avant le combat en Californie.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu au début, cependant, quand il a été forcé de se mettre à genoux après un coup droit à sa tempe.

Il a récupéré et a battu confortablement Arreola aux points avec les juges qui l’ont marqué 117-110, 118-109, 118-109 en sa faveur.

«Chris est un vétéran et un dur puncheur. Nous avons fait ce que nous devions faire ce soir », a déclaré Ruiz par la suite.

Ruiz a survécu à une peur de renversement précoce pour battre Chris Arreola

«Nous avons obtenu la victoire que nous voulions. J’étais à mon point le plus bas et maintenant je dois à nouveau gravir les échelons. Je suis reconnaissant pour la victoire et je suis prêt à passer à la suivante.

«Il m’a obtenu avec une bonne main droite propre au deuxième tour. J’étais trop confiant et j’ai laissé tomber ma main un peu. Chapeau à lui.

«Nous avons juste continué à pousser et à pousser. J’ai basculé et j’ai commencé à me concentrer sur le contre-poinçonnage et le travail du corps.

«J’ai senti un peu de rouille et je sais que d’autres combattants peuvent comprendre cela.»

Andy Ruiz a été pressenti pour affronter Deontay Wilder ensuite

Bien que son adversaire ait accepté que Ruiz méritait la victoire aux points, il n’était pas entièrement d’accord avec le tableau de bord.

«A-t-il gagné? Amende. Mais ne me dites pas que vous ne me donnerez que deux ou trois tours », dit-il. «Putain! Je vais être comme le Dr Dre, vous pouvez tous sucer ma putain de putain de putain!

Il y avait des scènes bizarres dans la foule avec plusieurs bagarres éclatées parmi les spectateurs présents.

Ruiz passe maintenant à un record de 34-2 et se penchera sur les futurs adversaires. Avant le combat, il a mentionné Deontay Wilder comme un candidat potentiel.

Wilder n’est pas revenu sur le ring depuis la perte du titre des poids lourds WBC contre Tyson Fury en février 2020.