Andy Ruiz Jr vs Deontay Wilder pourrait être un combat poids lourd parfait à mener si Tyson Fury vs Anthony Joshua se produit ensuite

Dans la boxe moderne, même une défaite solitaire peut être considérée comme la fin du monde pour un champion détrôné.

Lorsque les combattants d’élite s’engagent dans les plus gros combats sur les plus grandes étapes et finissent par perdre, les conséquences immédiates peuvent ressembler à un plongeon du sommet de la montagne jusqu’à sa base.

Wilder a été battu par Tyson Fury l’année dernière

En vérité, c’est rarement le cas.

Alors que la majorité du monde sportif parle peut-être de la façon dont un champion a été «exposé» et est maintenant «fini», ceux qui ont du courage et de la détermination planifieront déjà leur retour.

Pour Deontay Wilder et Andy Ruiz Jr, une brève période de trois mois les a vus tous les deux brusquement basculer dans cette position.

Début décembre 2019, le duo détenait les quatre grands titres mondiaux des poids lourds à eux deux.

À la fin de février 2020, il ne restait plus aucune ceinture.

Anthony Joshua a dominé Ruiz Jr lors de leur revanche

Pour Ruiz Jr, c’était une pente raide suivie d’une baisse tout aussi raide.

Le Mexicain-Américain avait remporté ses titres à peine six mois auparavant lorsqu’il avait assommé Anthony Joshua dans un bouleversement historique au Madison Square Garden.

AJ a été terrassé quatre fois et arrêté au septième round par Ruiz Jr qui s’est retrouvé propulsé au rang de superstar du jour au lendemain.

Le champion des outsiders était soudainement une célébrité faisant le circuit des talk-shows de fin de soirée en Amérique et organisait des soirées à Los Angeles dans son nouveau manoir où il était entouré d’influenceurs célèbres.

Ruiz Jr était au sommet du monde quand il a battu AJ

Au moment où la revanche contractuelle est survenue, Ruiz Jr était malheureusement sous-préparé, en surpoids choquant et, par conséquent, complètement exclu par Joshua.

Ce n’était pas sa première défaite car il avait précédemment abandonné une décision serrée à Joseph Parker pour un titre vacant en 2016, mais cette fois, la défaite a piqué pire qu’avant.

Contrairement à Ruiz Jr, Wilder était un champion de longue date et régnait depuis le début de 2015.

Quand il a rencontré Tyson Fury pour la première fois en décembre 2018, le Britannique a boxé prudemment sur le pied arrière et a semblé gagner la plupart des manches.

Tout s’est effondré alors qu’il pesait une pierre de plus pour le match revanche

Cependant, Wilder a marqué deux renversements – assez pour gagner un match nul sur les tableaux de bord controversés des juges.

L’Américain n’a pas évité le match revanche et c’est Fury qui a retardé et a eu deux combats intermédiaires avant de le défier à nouveau en février 2020.

Le “ Gypsy King ” a promis avant le combat que cette fois-ci, nous verrions un combat complètement différent, il sortirait agressif et se battrait contre le redouté champion du coup de poing.

Ses affirmations ont été ridiculisées par Wilder, mais ce sourire narquois a disparu de son visage au troisième tour.

Wilder a détenu le titre des poids lourds WBC pendant cinq ans

Fury a tenu parole, a dominé le combat et a terrassé le «Bronze Bomber» à deux reprises.

Le coin de Wilder a jeté l’éponge pour mettre fin au battement au septième tour.

La réaction immédiate de Ruiz Jr à la défaite a été des excuses et une campagne de courte durée pour un troisième combat avec AJ.

Wilder a répondu avec des excuses, puis une période de silence pendant six mois, puis des accusations de complot et d’autres excuses.

Au milieu de ses commentaires bizarres, Wilder a activé sa clause contractuelle pour forcer la trilogie Fury.

Wilder veut un troisième combat avec Fury

Cela était prévu pour juillet, puis octobre, puis décembre, jusqu’à ce que des blessures et des reports de pandémie amènent l’équipe britannique à tracer une ligne.

Les représentants de Fury affirment maintenant que le contrat pour leur troisième combat avec Wilder a expiré et négocient donc à la place un affrontement incontesté avec Joshua.

L’équipe de Wilder plaide contre la réclamation de Fury et a activé la disposition de résolution des différends dans l’accord.

Les parties ont entamé une médiation avec un juge à la retraite pour tenter de trouver une solution. Mais cela a échoué et le médiateur statuera donc sur la question dans un arbitrage exécutoire.

Ruiz Jr est revenu avec une victoire samedi soir

Si les choses fonctionnent en faveur de Wilder, il se peut qu’il n’obtienne toujours pas une autre chance à Fury.

En supposant que Fury continue à se battre contre Joshua – l’accord avec l’Arabie saoudite est de plus en plus proche d’être finalisé – alors Ruiz Jr est le futur ennemi parfait pour l’Américain.

Ruiz Jr est revenu sur le ring samedi soir avec le nouvel entraîneur Eddy Reynoso et a battu Chris Arreola.

Si Wilder avait son propre combat de retour et faisait de même, le duo pourrait être sur la bonne voie pour se rencontrer vers la fin de l’année alors qu’ils se battent tous les deux sous le PBC d’Al Haymon.

Une victoire pour l’un ou l’autre homme les replacerait irréfutablement parmi l’élite des poids lourds et les positionnerait parfaitement pour défier le vainqueur de Joshua vs Fury.

Wilder vs Ruiz Jr est le combat qui a tout son sens.