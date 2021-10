Andy Ruiz lance un défi à Tyson Fury

L’ancien champion des poids lourds Andy Ruiz était présent à la soirée de boxe à la T-Mobile Arena où le Britannique, Tyson fureur, éliminé en onze rounds Deontay Wilder, le Mexicain américain a envoyé un défi direct au monarque WBC.

Andy Ruiz Il attend l’annonce de son prochain rendez-vous, tout porte à croire que ce sera en décembre, le rival n’est pas encore clair, mais le Mexicain américain compte déjà les jours pour monter sur le ring.

Ruiz était présent à la T-Mobile Arena, les fans l’ont abrité et ont demandé des photos avec l’ancien monarque, mais il était aussi temps de parler du triomphe de Fureur.

« Il a fait du bon travail, c’est sa nuit, je ne vais rien dire de mal », a-t-il déclaré. Ruiz. « Mais vous savez, j’avais toutes les ceintures, je n’en avais besoin que d’une qui était la WBC et c’est celle que je recherche. »

De même, il a confirmé qu’il attendait déjà la date du combat et avec elle pour monter sur le ring, avec elle, pour être à nouveau éligible à un concours de titre mondial.

« Je pense que c’est le moment idéal. Maintenant, ils sont tous en train d’être éliminés, je dois donc revenir des chirurgies, mais je reviendrai en décembre ou janvier, donc je suis prêt à revenir », a-t-il répondu dans une interview avec Lutte Hub TV.

PUISSANT NOCAUT DE FURY TO WILDER

samedi soir le T-Mobile Arena assisté à l’un des KO les plus impressionnants jamais enregistrés dans l’histoire de la boxe.

Fureur il s’est relevé mais est retombé peu de temps après après une autre série de combinaisons de Wilder. Fureur Il se releva et la cloche sonna peu après.

Plus sauvage s’est de nouveau distingué au cinquième tour et a dépassé Fureur avec plus de mains droites. Le « Gypsy King » est resté calme et a cherché à utiliser son corps de près, usant Wilder, qui a de nouveau été renversé au 10e round avec une autre main droite de Fureur.

