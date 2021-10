Andy Ruiz revient avant la fin de l’année

CARSON, CA – 1 MAI : Andy Ruiz Jr. contre Chris Arreola sur le combat Fox Sports PBC Pay-Per-View le 1er mai 2021 au Dignity Health Sports Park à Carson, CA. (Photo de Frank Micelotta / Fox Sports / PictureGroup)

L’américain au sang mexicain Andy Ruiz (34-2, 22 KO) reviendra sur le ring en fin d’année après avoir surmonté quelques problèmes physiques ces derniers mois.

Parmi ses adversaires pour la date probable de décembre, il y en a qui ont rendez-vous ce samedi au Fury vs. Wilder 3, quelque chose de risqué à prévoir, et d’autres plus probables comme Charles Martin ou Luis Ortiz; la lutte contre le vétéran cubain a été une source de spéculation à plusieurs reprises ces dernières années. On dit même qu’il pourrait choisir d’affronter Martin en vue d’un combat bien plus intéressant contre Ortiz, tous deux gauchers en garde.

La dernière apparition d’Andy Ruiz, qui doit se battre plus souvent pour être à nouveau éligible aux titres mondiaux, était sa victoire contre Chris Arreola en mai dernier.