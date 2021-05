Andy Ruiz vs Chris Arreola: Andy Ruiz: “J’ai tué le vieil Andy et un nouvel Andy est né”

Andy Ruiz prétend avoir appris de la défaite contre Joshua et veut regagner le titre des poids lourds.

Andy Ruiz Jr. a entendu toutes les blagues sur le surpoids. Et il comprend qu’il a une réputation à restaurer. L’ancien monarque des poids lourds sait aussi que le combat qui marquera son retour, samedi avant Chris Arreola Le joueur de 40 ans a soulevé des questions, à la fois sur la qualité de l’adversaire et sur le prix que les téléspectateurs devront débourser pour le regarder.

Mais c’est le spectacle. Et Ruiz promet qu’il y aura beaucoup d’action le week-end précédant les festivités du 5 mai.

Le concours entre deux Américains d’origine mexicaine constitue l’un des Les premiers pas de Ruiz s’il veut récupérer le titre qu’il a gagné de manière absolument inattendue il y a deux ans, lorsqu’il a éliminé Anthony Joshua.

Certes, lorsqu’il a commencé son camp d’entraînement, il pesait 140 kilogrammes. Mais ceux qui paient 49,95 $ pourront voir de chez eux si Ruiz veut vraiment récupérer le sceptre.

“Ça va être un combat avec beaucoup d’action”dit Ruiz, considéré comme le premier pgil mexicain à être couronné dans la catégorie la plus élevée. “Tous les fans mexicains vont nous soutenir. La meilleure façon de voir ce combat est d’être à la maison, de le regarder à la télé et de célébrer.”

Reste à voir combien il y aura à célébrer, étant donné qu’Arreola n’est guère à son apogée. Mais les retours doivent commencer quelque part, et celui-ci débutera avec une émission “pay-per-view” à un vétéran qui est aguerri et lance beaucoup de coups de poing. Cependant, Arreola n’a remporté que deux combats en cinq ans et a également eu des problèmes de surpoids.

Bien sûr, aucun rendement ne serait attrayant s’il n’avait pas d’historique de rédemption et de renouvellement. Dans le cas de Ruiz, il y a cela et plus encore, y compris un nouvel entraîneur et l’histoire passionnante qu’il a vécue pour devenir soudainement un champion du monde pour se rendre compte qu’il n’était pas prêt à revalider son titre.

“J’ai tué le vieil Andy et un nouvel Andy est né. ” Dit Ruiz. “J’ai beaucoup à prouver. Déception pour beaucoup de gens, et c’est pourquoi j’ai dû faire de grands changements en moi-même. Je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que je peux réaliser. J’ai en moi la capacité d’être un double champion du monde mexicain. “

Selon Ruiz, sa plus grosse erreur a été de laisser le championnat lui monter à la tête. Il est difficile de lui en vouloir, car peu lui ont donné une chance de réussir quand il a secoué le monde de la boxe à l’époque. emporter le britannique invaincu Joshua au Madison Square Garden.

Pour le match revanche organisé en décembre 2019 en Arabie saoudite, l’échelle est le meilleur témoin de ce qui s’est passé. Ruiz a enregistré un poids de 283,5 livres (128 kilogrammes) et a mis en évidence un manque total de conditionnement physique et de désir. Il a perdu par décision unanime contre Joshua et a été déchu du titre lors de sa première défense.

Maintenant Ruiz a un nouvel entraîneur, il a perdu environ 60 livres (27 kilos) depuis le début de l’entraînement pour combattre Arreola et a une nouvelle perspective sur ce que signifie être un champion.

Collision avec Arreola dans un concours accepté 12 tours au Dignity Health Sports Park à Carson, Californie, où seuls quelques spectateurs seront autorisés à entrer, compte tenu des restrictions dues à la pandémie.

“Je ne savais pas que cela allait me gêner. Je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Ruiz à propos de la victoire du titre. «À l’époque, je savais que j’avais des cousins ​​que je ne connaissais pas. J’avais de la toux et des amis que je ne connaissais pas avant de gagner. Alors j’ai suivi le courant et j’ai été distrait par ça. Mais nous apprenons tous de nos erreurs. Et je dois tout recommencer, du bas de l’échelle. “

Il n’est pas exactement en bas, mais il doit trouver un moyen de revenir au sommet. Joshua l’a fait et espère mener deux poursuites contre Tyson Fury cette année, bien que ni l’un ni l’autre ne soit formellement accepté. Donc, passer à une autre ceinture lourde ne semble pas très clair.

Mais Ruiz dit qu’il est motivé par la possibilité de récupérer ce qu’il avait. Et il s’est associé à Eddy Reynoso, l’entraîneur du mexicain Sal “Canelo” lvarez, afin de se discipliner. Il assure avoir beaucoup appris en étant proche d’Álvarez, considéré par beaucoup comme le meilleur pgile du monde livre pour livre.

Surtout, le boxeur de 31 ans a dû en apprendre beaucoup sur lui-même. Les virées avaient disparu, tout comme le fait de trop manger. Ce n’est qu’alors qu’il pouvait à nouveau se sentir à l’aise sur le ring.

“L’essentiel est d’acquérir de la discipline, ce qui ne s’achète pas”, Il a dit. “C’est quelque chose que vous devez apprendre par vous-même et vous devez le désirer. La discipline est la chose principale, et les fondamentaux sur lesquels nous avons travaillé, qui incluent bouger plus une fois que j’ai perdu du poids. Nous y sommes allés petit à petit. Je commencé à apprendre. de nouvelles capacités que vous aviez probablement déjà mais que vous pouvez maintenant utiliser. “

Ruiz prévoit de se battre à nouveau en décembre, s’il l’emporte sur Arreola. Il pense qu’il pourrait éventuellement mener une nouvelle action en justice pour la couronne.

Il veut également montrer aux fans qu’il mérite une place dans l’élite des poids lourds, malgré sa performance terne lors du match revanche avec Joshua.

“En fin de compte, les choses arrivent pour une raison. J’ai appris de mes erreurs,” Il a dit. “Alors je pense que je suis dans un bien meilleur endroit.”