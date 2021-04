Andy Ruiz vs Chris Arreola: Andy Ruiz raconte comment il a demandé du soutien à Canelo Lvarez après avoir perdu contre Joshua

Andy Ruiz parle avant d’affronter Arreola. @ Andy_destroyer1

Le Mexicain Andy Ruiz, ancien champion du monde des poids lourds, a affirmé ce mardi que la discipline de son compatriote Sal ‘Canelo’ lvarez Il a servi d’exemple pour préparer son combat ce samedi contre Chris Arreola.

“J’ai appelé ‘Canelo’ pour voir s’ils m’ouvriraient les portes, il m’a dit qu’il connaissait mes compétences, mais j’avais besoin de discipline et c’est comme ça que nous avons travaillé”, a déclaré le combattant de 31 ans, en racontant comment il avait rejoint l’équipe du meilleur combattant du monde livre pour livre.

Le “ Destroyer ” Ruiz a donné l’une des grandes surprises de la boxe mondiale en battant l’Anglais Anthony Joshua par KO en juin 2019. Il a remporté les ceintures mondiales de quatre organisations, mais après cela, il s’est détendu et a perdu six mois plus tard le procès de revanche et les titres.

“Quand j’ai perdu, je me suis assis, ne voulant pas me battre, mais quelque chose dans mon cœur m’a dit que je devais me lever et montrer la discipline qui me manquait”, sceau lors d’une conférence de presse organisée par le World Boxing Council (WBC) basé au Mexique.

Samedi prochain, à Carson, Ruiz reprendra son chemin vers les grands combats en affrontant l’américano-mexicain Chris Arreola. Selon avoué, il s’est préparé comme jamais auparavant dans l’équipe d’Eddy Reynoso, l’entraîneur de lvarez, et faites confiance à vous pour gagner pour accéder aux combats pour le titre mondial dès que possible.

Avec 33 victoires, 22 par KO et deux défaites, Andy Ruiz cherche à s’imposer sur Arreola avec la puissance de ses coups et sa vitesse, cependant, selon les analystes, l’ancien champion du monde doit montrer sa meilleure boxe s’il veut gagner.

«Enfant, je voulais être comme Chris Arreola, mon père m’a dit qu’un jour nous allions affronter et être en mai premier », a-t-il ajouté.

Arreola, 40 ans, a assuré qu’il avait encore de la corde pour continuer dans le professionnalisme Et essayez de le préciser samedi

«Je veux montrer que j’ai encore quelque chose à donner. Je m’entraîne depuis janvier et contre Andy je vais devoir faire un combat intelligent parce qu’il a de la dynamite à deux mains et qu’il est rapide comme un poids léger », a observé Arreola, avec 38 victoires, 33 sur la voie rapide, six défaites et un nul.

Mauricio Sulaimn, président du WBC, a reconnu que pour Arreola le combat sera une dernière chance d’entrer dans la course pour un combat pour le titre mondial et pour Andy Ruiz une possibilité de montrer qu’il est de retour, alors il a prédit un combat émotionnel.