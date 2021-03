Andy Ruiz vs Chris Arreola: Chris Arreola rêve de frapper Andy Ruiz: « Toute la pression est sur lui et il est ma chance. »

Chris Arreola étant le premier adversaire d’Andy Ruiz à son retour à la boxe. AP

Chris Arreola être le premier rival d’Andy Ruiz après avoir perdu le titre des poids lourds face à Anthony Joshua. L’ancien champion mexicain cherche à revenir dans la meilleure forme et à entamer une carrière ascendante vers une nouvelle opportunité pour certaines des ceintures de la division.

Mais Arreola, qui traverse déjà la dernière ligne droite de sa carrière, sait qu’il s’agit d’une occasion en or pour sa carrière et sa rédemption après la défaite subie en août 2019 par Adam Kownacki par décision unanime. Lors d’une interview pour ES News,«Nightmare» a assuré qu’il rêve de surprendre Ruiz et de chercher à profiter de la pression pour se présenter au procès.

«Je suis très excité par le combat avec un autre Mexicain. Il est devenu le premier champion mexicain des poids lourds, a choqué le monde. Mais toute la pression est sur lui et non sur moi; Il veut revenir, alors tout le monde s’attend à ce qu’il fasse quelque chose de génial. Bien que, comme je l’ai dit, j’essaie d’arriver là où il est « ; J’ai commenté.

De la même manière, Arreola a souligné que son combat pourrait être le spectacle que le public latin aux États-Unis attend: « Vous savez que c’est une grande opportunité pour moi, une grande opportunité pour la communauté mexicaine, pour les fans de boxe », a-t-il souligné.

Les dates du procès n’ont pas encore été officialisées. Cependant, étant donné les rumeurs qui pointent vers la fin avril, une autre option qui a émergé est le 1er mai; mais il faudra attendre les prochains jours pour que l’image s’éclaircisse.