Andy Ruiz vs Chris Arreola en direct: Comment regarder le choc de boxe poids lourd en ligne de n’importe où

Andy Ruiz fait sa première apparition sur le ring depuis la perte de son titre des poids lourds, ce soir alors qu’il cherche à remettre sa carrière sur les rails contre le batteur vétéran Chris Arreola. Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct d’Andy Ruiz vs Chris Arreola et ne manquez pas un seul coup de poing.

Ruiz a attendu longtemps pour revenir à l’action, l’ancien champion incontesté des poids lourds n’ayant pas combattu depuis sa défaite contre Anthony Joshua en Arabie saoudite en décembre 2019.

Le combattant américano-mexicain a réussi l’un des plus gros chocs de la boxe en battant le combattant britannique lors de leur première rencontre au Madison Square Gardens un an plus tôt pour prendre le WBA (Super), IBF, WBO et IBO.

Mais après avoir été critiqué pour son surpoids comique pour le match revanche et désireux de prouver que sa victoire au titre n’était pas un hasard, Ruiz commence son retour ce week-end avec un nouveau look allégé.

Cherchant à être dans la meilleure forme de sa carrière et maintenant sous la tutelle de l’entraîneur du moment Eddy Reynoso, Ruiz, aux mains trompeuses, espère faire un retour gagnant contre le quadruple challenger au titre Chris “The Nightmare” Arreola.

Le vétéran de 40 ans a échoué dans les offres pour les ceintures contre Vitali Klitschko, Bermane Stiverne et Deontay Wilder, et le combattant expérimenté devrait s’avérer un défi difficile pour un combattant qui cherche à retrouver sa confiance.

Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct de Ruiz vs Arreola en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Ruiz vs Arreola: où et quand?

Ce grand combat devrait avoir lieu ce samedi au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie. Les promenades en anneau pour l’événement principal sont attendues vers 12h00 HE / 21h00 PT / 5h00 BST (dimanche) / 14h00 AEST (dimanche)

Regardez Ruiz vs Arreola en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les radiodiffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant cet énorme énorme plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Ruiz vs Arreola, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder Ruiz vs Arreola en ligne aux États-Unis

Fox Sports a obtenu les droits de diffusion en direct de ce grand combat pour le titre, l’événement étant disponible via le pay-per-view.

L’ensemble de la facture coûte 49,99 $ et vous pouvez vous connecter sur une gamme d’appareils, y compris votre téléviseur, votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone. La couverture de la carte principale devrait commencer à 21 h HE / 18 h HP, Ruiz et Arreola devant être sur le ring vers 12 h HE / 21 h HP, en fonction de la durée des combats précédents.

Puis-je diffuser Ruiz vs Arreola en direct au Canada?

À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de diffuseur candien portant le grand combat de retour de Ruiz.

La seule alternative est d’utiliser l’un de nos meilleurs services VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là. Mais gardez à l’esprit que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Comment diffuser Ruiz vs Arreola en direct au Royaume-Uni

Malheureusement, c’est la même situation au Royaume-Uni, sans aucun diffuseur dans la région confirmé pour montrer le combat Andy Ruiz contre Chris Arreola.

Votre meilleur pari, par conséquent, est d’explorer la route VPN décrite ci-dessus, afin de puiser dans une diffusion d’ailleurs. Les combattants doivent faire marcher leur ring vers 5 heures du matin BST.

Diffusion en direct de Ruiz vs Arreola en Australie

Il y a de meilleures nouvelles pour les fans de combat australiens, avec Fox Sports prêt à montrer l’action via la chaîne Foxtel 505.

Cela signifie qu’il n’y a pas de frais de PPV à craindre. Cela signifie également que vous pouvez diffuser en direct le combat via Foxtel Now, qui propose une gamme de plans à partir de 25 USD par mois, mais les nouveaux membres bénéficient d’un essai gratuit de 10 jours de Foxtel.

La couverture de la carte principale commence à 11h AEST le dimanche matin, les deux combattants devant faire leur marche sur le ring vers 14h.

