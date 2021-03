Andy Ruiz vs Chris Arreola: L’incroyable transformation physique d’Andy Ruiz qui promet de mettre fin à Chris Arreola

Andy Ruiz se prépare déjà pour son prochain combat contre Chris Arreola Youtube: Andy Ruiz Jr.

Boxeur poids lourd Andy Ruiz, se prépare déjà pour son prochain combat contre Chris Arreola aura lieu le 1er mai au Dignity Health Sports Park, domicile de la MLS LA Galaxy.

Après avoir subi une douleur défaite contre Anthony Joshua et perd tous les titres en 2019, les courses mexicaines ont rejoint le «Canelo Team» à San Diego pour se préparer à son prochain concours et s’annonce spectaculaire.

C’était Ruiz lui-même qui a admis qu’il était entré dans son deuxième concours avec Anthony en surpoids pesant environ 310 livres. « J’ai dû perdre 40 livres. Après mon combat contre Anthony Joshua, ma défaite en Arabie Saoudite, sous jusqu’à 310 livres « Ruiz a déclaré dans la vidéo la plus récente sur sa chaîne YouTube.

«J’étais déprimé, j’étais en colère contre moi-même parce que je savais que j’aurais dû m’entraîner, Je savais que j’aurais dû faire mieux lors de mon dernier combat, mais il n’est jamais trop tard. C’est maintenant le début de voir le vrai nouveau Andy Ruiz Jr. », a-t-il déclaré.

Ruiz a également mentionné qu’il se sentait désolé de sentir qu’il avait tout pour avoir remporté ces deux championnats, mais en rejoignant le « Canelo Team », il se sent motivé par les gens qui l’entourent. «J’avais tout, les ceintures, mais j’ai pris cette merde pour acquis. Maintenant c’est plus de motivation, être ici avec plus de champions, des gens dévoués, je suis ravi d’être ici « , il a déclaré.

Même Andy a envoyé un message à Tyson Fury et assure qu’il va pour la ceinture WBC. « Je suis prêt à récupérer mes ceintures, pas seulement mes ceintures, je viens pour toi Tyson Fury, j’ai besoin de ce WBC »Dit Ruiz.