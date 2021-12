Andy Ruiz vs Deontay Wilder au Mexique est une possibilité

Il y a quelques semaines, on a appris que le promoteur de boxe, Fernando Beltran, vous prévoyez d’apporter, Andy Ruiz, aile Mexico jouer dans un méga panneau d’affichage et cela pourrait éventuellement être contre, Deontay Wilder, un combat qui pour le Président du World Boxing Council s’annonce assez séduisant et bien sûr il ne douterait pas que cette rencontre aura lieu.

Au cours de la traditionnelle « Martes de Café », le président de la WBC, Mauricio Sulaimán, a donné sa position concernant le combat possible dans lequel il pourrait jouer, Andy Ruiz, dans la Ville rée Mexique.

« Ce serait merveilleux, c’est cohérent avec les plans de la Mexico », a commenté Sulaiman, « Nous recherchions une grande fonction pour revenir dans notre capitale, ici je me bats Chavez dans le Aztèque, dans la Place de taureaux, en tauromachie. Il y a toujours eu de grands combats finalement, mais nous avons de nombreuses années sans avoir un grand événement dans le Mexico et oui en effet, Andy Ruiz, peut être et qu’il catapulte cette grande opportunité, qui est présentée dans le Socle Ce serait merveilleux », a-t-il commenté en exclusivité pour Fielding.

Quant à un rival possible, il semble que Mauricio Sulaiman, entendu les fans qui ont demandé que le combat soit fait contre, Deontay Wilder, quelque chose que vous considérez serait magnifique.

« Eh bien, le combat de Plus sauvage Oui Ruiz C’est peut-être le hors-titre le plus intéressant du moment. Wilder est un boxeur explosif, Andy Ruiz Eh bien, il est mexicain, ayant réalisé l’une des grandes surprises de l’histoire de la boxe des poids lourds et le grand impact qu’il a auprès des fans mexicains est formidable, j’adorerais la voir ici à Mexique », ajoutée.

Andy Ruiz a annoncé la date de son retour sur le ring

Andy Ruiz Il admet qu’il est un peu mal à l’aise de remonter sur le ring, mais il sait que son heure viendra bientôt, alors il prend les choses doucement.

Ruiz Il a expliqué qu’il voulait monter sur le ring au début de l’année, se remettant ainsi sur la bonne voie pour un concours de titre.

« J’adorerais que ce soit dans la première moitié de l’année », a-t-il déclaré. Ruiz au podcast « Le podcast du dernier combat », ceci après avoir discuté de ses plans pour revenir sur le ring.

Concernant les rivaux, Ruiz, je liste plusieurs adversaires qu’il aimerait affronter, tels que : Dillian Whyte, Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.