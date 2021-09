Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero et d’autres stars réagissent à la fin de la série

Spoilers à venir pour la finale de la série de Brooklyn neuf-neuf sur NBC.

Brooklyn Nine-Nine a pris fin après huit saisons, deux réseaux et d’innombrables obstacles qui ont dû être surmontés avant que les flics des Nine-Nine n’aient une fin heureuse. Bien sûr, il y avait une certaine amertume à savoir que l’unité très unie n’allait plus être ensemble, mais ils allaient tous dans des directions positives. De plus, le casse ne s’arrêtera jamais ! Les stars se sentaient évidemment nostalgiques à la fin de la série et elles ont partagé leurs réactions touchantes.