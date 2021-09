Andy Serkis de Black Panther sur Wakanda Forever et l’héritage de Chadwick Boseman

Les fans de Marvel peuvent revoir le temps d’Andy Serkis dans le MCU sur Disney +. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Tout comme les autres membres de la famille Black Panther, Andy Serkis a pris le temps de mentionner à quel point Chadwick Boseman était un talent et une personne extraordinaires dans la vie. En plus d’être un ami et un collaborateur, le défunt acteur est devenu un véritable héros pour de nombreux jeunes qui l’admiraient. Nous devrons simplement attendre et voir comment cela est traité dans l’univers.