Andy Serkis félicite les gens pour avoir remporté un trophée de platine dans une promo Venom bizarre et inédite

Une vidéo bizarre a été découverte qui montre le réalisateur de Venom Andy Serkis félicitant le spectateur pour avoir débloqué un trophée de platine, avec des séquences promotionnelles pour Venom: Let There Be Carnage. La vidéo a été trouvée non répertoriée sur le compte YouTube de PlayStation Europe, et personne ne sait vraiment à quel jeu elle est destinée.

La vidéo a été publiée sur un fil de discussion ResetEra, avec divers membres du forum spéculant sur la signification du jeu. Certains ont suggéré qu’il pourrait être envoyé aux joueurs qui ont débloqué un trophée Platine dans Marvel’s Spider-Man, tandis que d’autres pensaient qu’il pourrait s’agir simplement de félicitations générales pour quiconque obtient un Platine dans n’importe quel jeu PlayStation pendant que Sony fait toujours la promotion de Venom: Let There Soyez Carnage. Il semble presque que la vidéo puisse être liée à un jeu de liaison Venom 2, bien qu’il soit hautement improbable qu’un tel jeu existe.

La suite de Venom a reçu un accueil mitigé depuis sa sortie, le site sœur de GameSpot, Metacritic, attribuant au film une note globale de 48 sur 100. Le critique de GameSpot, Mason Downey, n’a pas été trop impressionné par la suite, lui attribuant un 4/10. « Venom 2 essaie de retirer le charme campy de son prédécesseur en faisant deux fois les mêmes tours », a déclaré Downey à propos du film.

Alors qu’une publicité glorifiée pour l’un des propres films de Sony semble être une piètre récompense pour avoir obtenu un trophée de platine dans n’importe quel jeu, il y a toujours quelque chose de charmant dans les chaleureuses félicitations de Serkis. Je sais que je mettrai cette vidéo dans mes favoris pour la prochaine fois que j’aurai besoin d’entendre le célèbre acteur et réalisateur me dire « c’est tout un exploit. Bien joué. »